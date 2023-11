Spędzając weekend w mieście, wcale nie trzeba się nudzić. Wspólnie z rodziną czy znajomymi można aktywnie spędzić wolne dni, planując rowerowe wyprawy. To okazja, aby odwiedzić zapomniane już miejsca, czy wybrać się na dalszy wypad poza miasto. Wystarczy tylko wcześniej dobrze zaplanować trasę.

Nie trzeba być sportowcem, aby cieszyć się z jazdy na rowerze. To aktywność również dla amatorów i osób, które uprawiają ją od czasu do czasu. Co więcej, jeśli wsiadamy na rower okazjonalnie, nie trzeba od razu kupować drogiego sprzętu, a wystarczy skorzystać z ogólnodostępnych rowerów miejskich.

Rowerem po mieście

Od kilku lat miasta próbują zachęcić swoich mieszkańców do przesiadki z samochodu na dwa kółka - trzeba przyznać, że z sukcesem. Rowery wypożyczane za pomocą kart miejskich cieszą się dużą popularnością. Są na bieżąco serwisowane i naprawdę warto z nich korzystać. Dla tych, którzy chcą spędzić aktywną majówkę w mieście i nie chcą wydawać dużo pieniędzy, to idealna propozycja.

Ponadto większość w większości miast są już oznaczone ścieżki rowerowe, nie tylko w centrach, ale również w parkach, na obrzeżach i w okolicznych lasach. W ten sposób można wytyczyć trasę przejazdu, nawet na cały dzień. Oglądając przy tym zabytki, zapomniane już zakątki czy ciesząc się przebywaniem na świeżym powietrzu.

Jeśli mamy swój rower i jest zdecydowanie w typie miejskim, nie ma się co przejmować, że nie poradzi sobie poza miastem. Trasy są wytyczone tak, aby każdy rowerzysta mógł się bez przeszkód po nich poruszać.

Dwa koła dla zaawansowanych

Majówka to okazja do wzięcia udziału w rajdach crossowych, dla bardziej zaawansowanych rowerzystów. Dobrze wcześniej zapoznać się z kalendarzem, wytyczoną trasą i sprawdzić, jak wpłynęły na nią warunki pogodowe. Rowery do jazdy w teren można dopasowywać do warunków, np. zmieniając opony. Tutaj nie zawsze poradzi sobie ich miejski odpowiednik, który może okazać się zbyt ciężki, a opony zaprojektowane do jazdy po asfalcie nie poradzą sobie na grząskim piasku czy błocie. Rowery crossowe zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksimum komfortu na długich i ciężkich trasach. Rama ma mniejszą wagę, a koła są większe i szersze, aby zapewnić stabilność przemieszczania się po grząskim terenie i zwiększyć prędkość.

To sport dla wytrwałych i lubiących wyzwania. Koniecznie należy pamiętać o regularnym serwisowaniu sprzętu przed zawodami. Podstawą jest też właściwe nawadnianie organizmu. Pamiętajmy, że w maju temperatury mogą być już naprawdę wysokie. Ponieważ jest to już forma bardziej zaawansowanej rekreacji, należy się do niej odpowiednio przygotować fizycznie.