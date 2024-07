Ciśnienie w oponach samochodowych dobiera się w zależności od marki samochodu, rodzaju ogumienia (letnie lub zimowe) i planowanego obciążenia. Dokładne wartości są podawane przez producenta. Ciśnienie w kołach należy kontrolować co najmniej raz w miesiącu – zawsze na zimnych oponach.

Reklama

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, wszystkie samochody wyprodukowane od 2014 muszą mieć zamontowany czujnik ciśnienia w oponach. Celem tych nowych regulacji jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Ciśnienie w oponach zimowych i letnich: różne jednostki

Wartość ciśnienia w oponach podaje się w 4 jednostkach stosowanych zamiennie:

megapaskalach (MPa),

barach (bar),

atmosferach (atm),

funtach na cal kwadratowy (psi).

Prawidłowe ciśnienie zależy od wielu czynników, takich jak model samochodu, jego waga, obciążenie, typ opon, a nawet pora roku. Zwykle zalecane wartości mieszczą się w zakresie:

0,2-0,24 MPa,

2,0-2,4 bar,

1,97-2,37 atm,

29-34,8 psi.

Tabela ciśnień w oponach: gdzie sprawdzić, jak napompować koła?

Producenci samochodów podają szczegółowe wytyczne dotyczące tego, ile powinno wynosić ciśnienie w oponach wyprodukowanego przez nich pojazdu. Dane znajdują się w instrukcji obsługi, a także na nadwoziu auta. Zwykle jest to informacja w formie naklejki przyklejona na słupku B po stronie kierowcy (widać ją po otworzeniu przednich drzwi). Tabele ciśnień zalecanych do poszczególnych modeli można też czasami znaleźć na stacjach benzynowych, w miejscu, gdzie udostępniane są kompresory do pompowania kół. Bardzo dokładne rozpiski znajdują się także w internecie, na przykład na stronach producentów opon.

Reklama

Zobacz także

Jak pompować opony?

Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i dopompowywanie kół należy przeprowadzać na zimnych oponach, po przynajmniej 30 minutach postoju. Wynika to z praw fizyki – podczas jazdy koła ocierają o podłoże, a w rezultacie wytwarza się ciepło i wzrasta ich temperatura. To z kolei prowadzi do pozornego wzrostu ciśnienia wewnątrz ogumienia. Pompowanie rozgrzanych opon skutkuje tym, że nie są one prawidłowo przygotowane do jazdy. Zbyt niskie ciśnienie prowadzi do nadmiernego zużycia bieżnika i stopki opony. Może także wywoływać tarcie o obręcz. Powoduje to problemy z prowadzeniem auta: niestabilność przy jeździe na wprost, kołysanie boczne i opóźnienie reakcji przy ruchach kierownicą. Nie należy jednak przesadzić w drugą stronę. Za mocno napompowane koła zmniejszają komfort jazdy, powodują szybsze zużywanie się układów pojazdu, a także zwiększają ryzyko przebicia opony przy najechaniu na ostry przedmiot. Z tego powodu ciśnienie należy dobierać optymalnie, zawsze zgodnie ze wskazaniami producenta.