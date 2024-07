Zrobienie świecznika ze słoika nie wymaga wielu nakładów finansowych. Wystarczy, że odnajdziesz w domu wstążkę, kawałek szerokiej koronki czy wyrwiesz kilka stron ze starych książek. Taki świecznik sprawi, że wnętrza staną się bardziej przytulne i nada im romantyczny charakter.

Świecznik ze słoika jest bardzo subtelnym, a nawet romantycznym elementem aranżacji nie tylko pokoju, ale również werandy czy balkonu. Dlatego też miłośnicy stylu rustykalnego w architekturze zakochają się od razu w świecznikach wykonanych ze słoika.

Świecznik ze słoika z serduszkiem z papieru

Aby wykonać ten świecznik potrzebujesz starej książki, z której nie korzystasz, aby wyrwać jedną stronę. Możesz oczywiście wykorzystać kawałek papieru z gazety czarno-białej. Wytnij pasek o długości obwodu słoika. Najlepiej to wygląda, gdy pasek nie jest zbyt cienki – jego szerokość powinna mniej więcej odpowiadać połowie wysokości słoika. Przygotuj również czerwoną wstążkę. W dowolnych miejscach paska wytnij małe serduszka lub jedno duże, a następnie naklej pasek na słoik za pomocą kleju technicznego. Na szyjce słoika przywiąż wstążkę i zawiąż ją na kokardę. Dla wzmocnienia efektu możesz kupić zawieszki w kształcie serduszek, które możesz zawiesić na wstążce.

Świecznik ze słoika z koronkami i wstążką

Świecznik ze słoika można także ozdobić koronkowym wzorem. Trzeba tylko kupić kawałek szerokiej, bogatej koronki. Najlepiej sprawdzi się tutaj kolor biały. Przyklej koronkę wokół słoika. Dla dopełnienia efektu na szyjce przywiąż wąską wstążkę w kolorze écru czy pudrowego różu lub cienki, skręcany sznurek w kolorze ciemnego brązu.

Jak zrobić świecznik ze słoika: artystyczne wzorki

Ten świecznik wymaga największego nakładu pracy, jednak jego końcowy efekt jest bardzo imponujący. Aby go wykonać potrzebujesz:

szerszej wstążki, ok. 2-3 cm,

sprayu.

Obwiąż na początku stabilnie wstążką słoik – zrób to niby „niedbale”, pozostaw wiele prześwitów, ponieważ ważne jest aby część słoika była odsłonięta, a część zakryta. Następnie weź spray i zamaluj całą zewnętrzną stronę słoika. Ważne, aby zakryć otwór, aby spray nie dostał się do środka. Tę czynność zrób tym razem dokładnie, aby nie pozostawić wolnych przestrzeni. Odstaw słoik do wyschnięcia, a po upłynięciu ok. godziny zdejmij wstążkę. Możesz przyozdobić świecznik standardowo wstążką na szyjce słoika – dobierz jednak jej barwę do koloru użytego wcześniej sprayu.

Do wnętrza słoika, z którego wykonaliśmy świecznik, można dla stabilizacji świeczki wsypać drobne kamienie, sztuczne perełki czy małe guziczki.