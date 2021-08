Ida Nowakowska pokazała jak odciąga mleko dla syna. Fani: "Zbyt intymne"

Ida Nowakowska opublikowała w sieci piękne i naprawdę wyjątkowe zdjęcie z synkiem. Gwiazda TVP, która zaledwie kilka tygodni temu po raz pierwszy została mamą, pokazała, jak karmi piersią swoje malutkie dziecko. Ten widok Was rozczuli! Widać, że Ida Nowakowska spełnia się w nowej roli, a jej synek jest dla niej cały światem. Ida Nowakowska pokazała piękne zdjęcie z synem Ida Nowakowska urodziła syna dokładnie 7 maja, ale radosną wiadomość ogłosiła dopiero kilka dni później, kiedy wróciła już z maleństwem do domu. Ostatnio okazało się, że gwiazda TVP zaczęła rodzić tuż po tym, jak 6 maja powiedziała widzom "Pytania na śniadanie", że był to jej ostatni dzień w pracy przed narodzinami dziecka- Ida Nowakowska pojechała do szpitala w pełnym makijażu, który został jej po programie. Dziś Ida Nowakowska spełnia się w roli mamy i chętnie pokazuje fanom na Instagramie swojego ukochanego synka. Ostatnio internauci mogli zobaczyć m.in. urocze nagranie na którym mąż Idy śpiewa dla dziecka. Teraz z kolei dumna mama podczas relacji na InstaStories opublikowała krótkie nagranie, na którym pokazała, jak karmi piersią swoją pociechę. Jak zwykle nasze ulubione przystanki na amciu ❤️- napisała Ida Nowakowska. Jak widać Ida Nowakowska dołączyła do grona gwiazd, które nie wstydzą się pokazywać swoim fanom, jak karmią piersią swoje dzieci. Do tej pory podobne zdjęcia publikowały w sieci m.in. Anna Lewandowska, Barbara Kurdej-Szatan, Maffashion czy Agnieszka Kaczorowska. Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcie Idy Nowakowskiej i jej malutkiego synka! Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan pokazała, jak karmi synka piersią: ale fani zwracają uwagę na jej twarz: „to pojmie tylko mama” Ida Nowakowska już od kilku tygodni spełnia się w...