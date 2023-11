Reklama

Mimo że dla niektórych torby i sakwy rowerowe stanowią niepotrzebny gadżet, to jednak w wielu przypadkach stanowią praktyczne rozwiązanie. Jest tak zarówno w przypadku osób podróżujących rowerem na dłuższych trasach, jak i dla tych, którzy wykorzystują jednoślady m.in. do dojazdu do pracy czy sklepu. Podpowiadamy, jak wybrać najlepsze dla siebie torby i sakwy na rower oraz z jakimi kosztami jest to związane.

Największe problemy z zakupem sakwy lub torby mogą mieć osoby, które nie interesują się tematyką rowerową. Obecnie w sklepach można znaleźć wiele różnych modeli, ale nie wszystkie sprawdzą się we wszystkich rowerowych wyjazdach. W specjalistycznych sklepach można liczyć na fachową pomoc sprzedawcy. W innych przypadkach należy zdać się na własną wiedzę.

Na co zwracać uwagę przy zakupie sakw lub toreb rowerowych?

Torby i sakwy nie są gabarytowo zbyt duże, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdzają się zarówno w przypadku osób jeżdżących na rowerze rekreacyjnie, jak i tych, którzy robią to bardziej wyczynowo. Planując zakup takiego produktu w pierwszej kolejności należy określić:

jak często będzie używana,

co będzie w niej przechowywane,

czy będzie wykorzystywana do pokonywania dłuższych tras czy krótkich wyjazdów ,

, budżet na zakup produktu.

Odpowiedzi na te pytania pozwalają określić typ produktu. To z kolei przekłada się na łatwiejsze dokonanie odpowiedniego zakupu.

Rodzaje sakw i toreb na rower

Sakwy i torby rowerowe można podzielić na dwie grupy ze względu na możliwość umiejscowienia na rowerze, czyli przednie i tylne. W obu przypadkach można znaleźć wersje produktów wodoodpornych, które są polecane zarówno osobom jeżdżącym codziennie po mieście, jak i tym, którzy wypuszczają się na długie eskapady. Dzięki temu można spokojnie przemieszczać się rowerem nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Jeśli chodzi o wielkość sakw, to do rekreacyjnej jazdy po mieście polecane są te o pojemności do 30 litrów. Większe powinny wybierać osoby jeżdżące rowerem w dłuższe podróże. Niezależnie od częstotliwości jazdy i rodzaju pokonywanych tras, dobre sakwy i torby są wyposażone w:

