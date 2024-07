Rowery crossowe mają koła w rozmiarze 28 cali. Większość z nich została wyposażona w amortyzatory. Rama w crossie umożliwia siedzenie z wyprostowanymi plecami. To bardzo wygodne, szczególnie na dłuższych trasach.

Sportowcy często sięgają po rowery crossowe. Są one lekkie, nie mają zbędnego osprzętu i są wyposażone w amortyzatory. Najważniejsze przy zakupie roweru jest określenie, na jakim terenie będą wykorzystywane najczęściej. Istotna jest też jakość wykonania.

Rower crossowy – koła

Rower crossowy idealnie nadaje się zarówno do jazdy w terenie, jak i po mieście. Mogą na nim ćwiczyć także sportowcy, np. do triathlonu lub wyścigów. Koła mają rozmiar 28 cali, a opony są szerokie na 38-44 mm. Istnieje możliwość założenia wyższych i szerszych opon. Ważne jest jednak, aby zmieściły się w ramie oraz widelcu. Należy też sprawdzić czy przednia opona w trakcie skręcania nie ociera o buty. Duże koła zapewnią szybkie przemieszczanie się.

Rama w rowerach crossowych

Rowery crossowe mają geometrię ramy zaprojektowaną w taki sposób, aby sylwetka była wyprostowana. Dzięki temu jazda jest dużo wygodniejsza niż np. na rowerze górskim. Przydaje się to na dłuższych odcinkach. Pomaga też na trasach wybieranych przez sportowców. Przy kupnie roweru crossowego warto sprawdzić kilka modeli, aby dobrze dopasować ramę. W internecie są dostępne specjalne kalkulatory, które pozwalają dopasować rower pod kątem długości i wysokości nogi. Rama w crossach jest delikatniejsza i lżejsza niż w popularnych góralach (rowerach górskich). Crossowce są z tego powodu tańsze. Niska waga umożliwia też łatwiejsze wnoszenie roweru, np. do domu. Po trudnym treningu każde udogodnienie jest warte uwagi.

Rowery crossowe – amortyzator

Rowery crossowe najczęściej są wyposażone w amortyzator. Ma on za zadanie tłumienie odczuć związanych ze wstrząsami na wyboistych drogach. Dzięki temu sportowcy mogą ćwiczyć na wielu różnych odcinkach bez nieprzyjemnych doznań. Warto dopasować rower do terenu, na którym rowerzysta będzie jeździł najczęściej. Przykładowo: rower z przednim amortyzatorem pozwala na wygodną jazdę po nierównym terenie. Duża waga i brak sztywności pomagają szybciej się rozpędzić.

Rower crossowy a trekkingowy

Rowery crossowe, w przeciwieństwie do trekkingowych nie mają osprzętu, tj. bagażnika, do którego można też zamontować sakwy, błotników, dynama oraz oświetlenia. Sprawia to, że sprzęt jest lżejszy niż trekkingi. Istnieje jednak możliwość zamocowania dodatkowych elementów. Można przystosować rower do własnych potrzeb. Na dłuższe treningi przyda się sakwa na jedzenie i napoje. Błotniki zawsze można też odczepić. Warto jednak pamiętać, że rower trekkingowy umożliwia zawieszenie większej ilości bagaży. To cenna informacja dla sportowców, którzy chcą też jeździć na dalsze trasy, np. w czasie wolnym. Trekkingi są cięższe niż crossy. Rowery crossowe i trekkingowe mają ten sam napęd.

Rower crossowy damski a rowery crossowe męskie

Rower crossowy damski ma pochyłą ramę. To udogodnienie ułatwia paniom wsiadanie. Obecnie jednak wiele kobiet – szczególnie tych wysportowanych – wybiera rowery z męską ramą. Zróżnicowanie można zauważyć w kolorystyce modeli: te przeznaczone dla pań mają jaśniejsze, delikatne kolory.