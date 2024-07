Rower trekkingowy, nazywany też turystycznym, sprawdzi się w dłuższej trasie. Na bagażniku można zawiesić sakwy na zapasy jedzenia i ubrania na zmianę. Błotniki uchronią rowerzystę przed zabrudzeniem ubrania, a amortyzatory zwiększą komfort jazdy.

Reklama

Przy kupnie roweru trekkingowego warto wynegocjować promocyjną cenę na dodatkowe akcesoria, np. torebki umieszczane pod siodełkiem. Samo siodło powinno być nieco szersze niż w rowerach górskich.

Rower turystyczny – wyposażenie

W skład podstawowego wyposażenia roweru turystycznego wchodzą:

bagażnik,

dynamo,

oświetlenie,

błotniki,

rama, która umożliwia jazdę z bardziej wyprostowanymi plecami niż na rowerze górskim lub szosowym; budowa ramy jest zbliżona do tej w rowerach crossowych,

koła o rozmiarze 28 lub 29 cali,

opony o węższym lub gładszym bieżniku w porównaniu z rowerami do jazdy górskiej,

często widelec przedni wyposażony w amortyzator.

Rower trekkingowy damski różni się od wersji dla mężczyzn ustawieniem ramy. W modelach dla pań jest pochylona, co ułatwia wsiadanie. Kupując sprzęt warto sprawdzić czy rama (lub bagażnik) mają miejsce na montaż pompki do roweru. Może się ona przydać na trasie w najbardziej niespodziewanych momentach. Warto zwrócić uwagę na używane modele, w tym składane, które można dostosować do swoich potrzeb pod kątem wyposażenia.

Jakie ramy stosuje się w rowerach trekkingowych?

Rowery trekkingowe mogą mieć ramę wykonaną z jednego z trzech rodzajów tworzywa: stali, stopu aluminium lub z karbonu (wytrzymałego włókna węglowego). Najlżejsze są ramy aluminiowe.

Zobacz także

Bagażnik i sakwy w rowerach trekkingowych

Turystyczne modele rowerów to świetny środek transportu na dalekie wycieczki. Dzięki sakwom zamontowanym przy bagażniku umożliwiają wygodne przewożenie jedzenia, napojów i innych potrzebnych przedmiotów. Kupując rower, należy zwrócić uwagę czy bagażnik został umiejscowiony jedynie na tylnym kole czy także na przednim widelcu. Ten znajdujący się z tyłu utrzyma większe sakwy niż zamontowany z przodu pojazdu. Dwa bagażniki pozwolą na równomierne rozłożenie ciężaru.

Oświetlenie w rowerach turystycznych

Rowery trekkingowe mają oświetlenie na baterie lub zasilane za pomocą dynamo. Ta druga opcja wymaga nieco więcej wysiłku przy pedałowaniu. Jest to rozwiązanie ekologiczne. Można je też zastosować wtedy, gdy bateria w światłach się rozładuje.

Reklama

Amortyzator w rowerze trekkingowym – czy jest potrzebny?

Amortyzator służy do zmniejszenia drgań, które powstają w trakcie jazdy po nierównym terenie. Zwiększa to komfort jazdy i niweluje ryzyko kontuzji nadgarstków, które głównie odbierają te odczucia. Amortyzator w rowerze trekkingowym to przydatny element wyposażenia, który sprawdzi się nie tylko na wyboistych drogach w terenie, ale także na nierównościach ulicznych. Ten rodzaj rowerów został wyposażony w dość ciężkie widelce w porównaniu z tymi w rowerach crossowych. Warto mieć to na uwadze przy wyborze ramy, która również mocno wpływa na wagę pojazdu.