Jak się uczyć, żeby się nauczyć – to pytanie zadają sobie zarówno uczniowie, jak i rodzice. Odpowiedź brzmi - wykorzystując metody przyjazne naszemu mózgowi, a do takich zalicza się Główny System Pamięciowy. Jest to metoda mnemotechniczna (ułatwiająca zapamiętywanie), która polega na przyporządkowaniu cyfrom spółgłosek alfabetu fonetycznego, np. 9 – b.

Reklama

Jak się uczyć, żeby się nauczyć – litery i odpowiadające im głoski

Aby posługiwać się Głównym Systemem Pamięciowym należy połączyć cyfry z odpowiednimi literami, umieszczonymi poniżej. Aby zapamiętywanie przebiegało sprawniej można wykorzystać następujące skojarzenia:

0 – z, s – z to pierwsza litera w wyrazie zero; s trochę przypomina kształtem zero;

1- t, d – głoski t i d mają jedną pionową kreskę;

Zobacz także

2 – n – dwie pionowe kreski;

3 – m - trzy pionowe kreski;

4 – r - najważniejsza litera w wyrazie cztery to r;

5 – l – w rzymskim oznaczeniu liczby 50 – L, zawiera się cyfra 5;

6 – j – j to lustrzane odbicie cyfry 6;

7 – k, g – kiedy połączy się dwie 7, powstanie litera K;

8 – f, w – f ma dwie pętle, tak, jak cyfra 8;

9 – b , p – b i p to lustrzane odbicia cyfry 9.

Pozostałe litery nie spełniają istotnej funkcji przy zapamiętywaniu, są jedynie wypełniaczami.

Krok nr 2 – słowa klucze

Do każdej cyfry należy dopasować jeden wyraz, który dobrze do niej pasuje, np. do 2 może to być nos (jest głoska n, wyraz jest krótki). Klucz do liczby 25 powinien zawierać litery n i l – w tej kolejności, np. Nil. Opracuj swoje wyrazy – zacznij od 20, później stopniowo dodawaj nowe pojęcia.

Jak się uczyć, żeby się nauczyć – wykorzystanie Głównego systemu pamięciowego

Główny system pamięciowy umożliwia zapamiętanie listy zakupów, liczb – dat, numerów telefonów, PESEL-u, NIP-u, tygodniowego rozkładu zajęć. Jeżeli np. masz zapamiętać nr telefonu – 507 601 157, możesz użyć słów kluczowych: lasek jest daleko.

Reklama

Aby zapamiętywanie było jak najbardziej efektywne twórz w głowie „żywe obrazy” – niech będą kolorowe, dynamiczne i zabawne.