Nikotyna i chemikalia oraz substancje smoliste zawarte w papierosach są szkodliwe nie tylko dla ciężarnej, ale i dla płodu. Dlatego dla zdrowia malca ważne jest, by matka w ciąży rzuciła palenie. Niektóre kobiety potrafią zrobić to z dnia na dzień, gdy tylko dowiedzą się o swym odmiennym stanie. Zdecydowana większość musi spróbować innych metod odejścia od nałogu.

Rzucanie palenia w ciąży z dnia na dzień

Kobieta silnie uzależniona nie jest w stanie rzucić palenia w ciąży z dnia na dzień. Inaczej jest z tymi ciężarnymi, które paliły zazwyczaj niewiele albo okazjonalnie. Są one w stanie pozbyć się ostatniej paczki papierosów i zwyczajnie nie palić. Przeważnie nie wiąże się to z dużym stresem, zwłaszcza gdy decyzja jest w pełni świadoma, a konsekwencje palenia w ciąży dobrze znane.

Stopniowe rzucanie palenia w ciąży

Ciężarne, które są silnie uzależnione, mogą mieć problem z rzuceniem palenia w ciąży. Jednak dobro dziecka powinno skłonić je chociaż do podjęcia takiej próby. Rzucanie palenia w ciąży u osób silnie uzależnionych może powodować duży stres i wywoływać syndrom odstawienia. Przez to kobieta może być drażliwa, odczuwać niepokój, lęk, mieć trudności z koncentracją i objawy depresji. Radykalna rezygnacja z papierosów może w takich przypadkach nie być wskazana. Metodą, której warto spróbować, jest stopniowe rzucanie palenia w ciąży. Najlepiej jeśli potrwa ono około tygodnia, wtedy jeszcze nie zaszkodzi zbyt mocno dziecku. Każdy dzień to nowy etap, na którym liczba wypalanych papierosów powinna spadać.

Zamienniki a rzucanie palenia w ciąży

Chociaż mniej szkodliwe od papierosów, plastry, spray czy gumy z nikotyną powinny być rozwiązaniem tylko przejściowym. Jeśli ani z dnia na dzień, ani nawet stopniowo kobieta nie jest w stanie rzucić palenia w ciąży, powinna sięgnąć po zamienniki. Szczególnie jednak należy uważać z lekami wspomagającymi rzucanie palenia dostępnymi bez recepty, ponieważ większość z nich nie może być przyjmowana przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.