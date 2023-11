Bieganie w terenie, czyli tzw. trial running, można uznać za bardziej ekstremalną formę biegu. Tę formę aktywności fizycznej najprościej można określić jako: bieganie w zróżnicowanych terenach poza miastem. Z uwagi na częste zmiany tras oraz ich trudność, każdy kto planuje rozpoczęcie biegania w terenie powinien specjalnie się do tego odpowiednio przygotować.

Wiele osób postrzega bieganie jako nudną aktywność fizyczną. Między innymi dlatego niektórzy w ogóle nie chcą słyszeć o rozpoczęciu uprawiania tej dyscypliny. Bieganie w terenie pozwala na pokonywanie różnorodnych tras, dzięki czemu można uniknąć monotonii.

Przygotowanie osób początkujących do biegania w terenie

Osoby, które chcą rozpocząć przygodę z bieganiem w terenie powinny poznać podstawowe zasady właściwego przygotowania do tego rodzaju aktywności fizycznej. W pierwszej kolejności należy zadbać o obuwie do biegania po zróżnicowanym terenie. Najlepiej sprawdzą się klasyczne buty biegowe z grubą podeszwą i wyraźnym bieżnikiem, który poprawi stabilność i przyczepność podczas przebieżek. Do nich warto dokupić tzw. stuptuty biegowe, czyli ochraniacze zapobiegające wpadaniu do butów kamieni czy piachu.

Jeśli chodzi o odzież, to osoby początkujące nie muszą mieć specjalnych strojów. Wystarczą zwykłe ubrania do biegania. Konieczne jest jednak zamontowanie w widocznych miejscach elementów odblaskowych.

Bieganie w terenie często wiąże się z pokonywaniem nieznanych tras. Aby zminimalizować ryzyko zagubienia się, trzeba dobrze zaplanować wcześniej jej długość w odniesieniu do swoich możliwości. Ponadto przydatna może być mapa lub inna aplikacja w telefonie, która pozwoli na regularne kontrolowanie swojego położenia.

Korzyści wynikające z biegania w terenie

Biegania w terenie powinny spróbować w szczególności osoby, które mają za sobą nieudane próby biegania w mieście, na stadionowej bieżni albo na siłowni. Wytrwanie w takich warunkach przez dłuższy czas wymaga dużo samozaparcia i konsekwencji, gdyż na pewnym etapie monotonia treningu nie pozwala czerpać z niego radości. W przypadku biegów terenowych można często zmieniać trasy, co gwarantuje większą różnorodność. Innymi zaletami biegania w terenie są:

