Okres jesienny nie jest najłatwiejszym do rozpoczęcia przygody z bieganiem, ale jeżeli komuś bardzo na tym zależy, to i w trudnych warunkach pogodowych powinien sobie poradzić. Osoby początkujące mają zazwyczaj sporo problemów z odpowiednim ubraniem się na chłodną, kapryśną pogodę. Aby robić to właściwie należy poznać podstawowe zasady komponowania strojów do biegania na chłodne dni.

Zbyt cienkie albo zbyt grube ubranie do biegania nie tylko powoduje uczucie dyskomfortu, ale przede wszystkim może zagrażać zdrowiu. Przegrzanie lub wychłodzenie organizmu zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych m.in. przeziębień i mikrourazów.

Jaką odzież przygotować na jesienne treningi biegowe?

Jesień w Polsce z jednej strony kojarzy się z suchymi, słonecznymi dniami, a z drugiej z chłodem i częstymi opadami deszczu. Z racji tego, że trudno przewidzieć, jak będzie wyglądał ten okres w danym roku, każdy (nawet początkujący) biegacz musi być przygotowany na różne scenariusze. Dlatego w szafie warto posiadać:

t-shirty,

koszulki z długim rękawem (tzw. longsleeve),

krótkie spodenki,

długie spodnie dresowe ze zwężaną nogawką,

czapkę z daszkiem,

zimową czapkę sportową,

cienkie rękawiczki,

bieliznę termiczną,

jesienno-zimowe obuwie,

opaska wielofunkcyjna lub chusta na szyję.

Odzież sportowa powinna być wykonana z materiałów „oddychających“ z systemami odprowadzającymi pot na zewnątrz. Pozwalają one zachować optymalną temperaturę ciała i dają możliwie największy komfort biegaczowi podczas wysiłku.

Stroje biegowe dopasowane do warunków pogodowych

Ubierając się na jesienny trening warto sprawdzić prognozowaną pogodę na najbliższe godziny. To zdecydowanie ułatwia dobranie odpowiedniego outfitu. Jeżeli temperatura powietrza wynosi około 13-15 stopni Celsjusza, to warto postawić na łączenie ubrań z krótkim i długim rękawem lub nogawkami (np. koszulka z krótkim rękawem, długie spodnie). W przypadku wyższych temperatur można postawić na strój złożony z krótkiej koszulki i spodenek. Jeżeli jednak temperatura jest niższa, to wskazane są ubrania z długim rękawem (bluzy lub longsleeve) i spodnie dresowe.

W tym ostatnim przypadku należy również zadbać o nakrycie głowy, rękawiczki, a kiedy temperatura jest naprawdę niska (ok. 5 stopni Celsjusza i mniej), to przydatna będzie chusta na szyję.