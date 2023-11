Temat wody w diecie osób aktywnych fizycznie często jest pomijany. Sama świadomość tego, że wodę należy pić w czasie treningu i po jego zakończeniu nie oznacza odpowiedniego dbania o nawodnienie organizmu. Ważnych jest wiele innych czynników, jak: ilość, rodzaj, temperatura czy częstotliwość picia. Stosowanie się do sprawdzonych zasad przyjmowania wody pozwala zwiększyć efektywność treningów oraz przełożyć się na osiąganie lepszych wyników.

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez osoby amatorsko uprawiające sport jest spożywanie tylko napojów izotonicznych. Tymczasem organizm do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje systematycznego nawadniania w ciągu dnia.

Podstawowe zasady dotyczące picia wody przez sportowców

Przyjmuje się, że każdy człowiek w ciągu doby powinien przyjąć przynajmniej 2 litry wody. Ta zasada dotyczy jednak osób, które nie wykonują intensywnego wysiłku fizycznego, a co za tym idzie nie tracą dużo wody. Ci, którzy regularnie uprawiają sport powinni przyjmować przynajmniej 3 litry wody, a czasami nawet więcej. Wszystko zależy od rodzaju i intensywności wykonywanych treningów.

Nawadnianie organizmu powinno odbywać się od samego rana. Już po wstaniu z łóżka dobrze jest wypić szklankę wody, a później powtarzać tę czynność przynajmniej co dwie godziny. Regularne uzupełnienie płynów przynosi szereg korzyści. Takich jak:

poprawa metabolizmu,

usuwanie toksyn,

zapobieganie chorobom nerek,

poprawa ogólnego samopoczucia,

zapobieganie zaparciom,

poprawa koncentracji i zdolności umysłowych,

zwiększenie efektywności organizmu w czasie ćwiczeń.

Nieco inaczej wygląda kwestia spożywania wody bezpośrednio przed i po oraz w czasie treningu. Przed rozpoczęciem można wypić dwie szklanki wody, ale nie więcej, ponieważ w czasie ćwiczeń może dojść do uczucia ciężkości w brzuchu. W trakcie treningu wskazane jest regularne przyjmowanie małych ilości płynów. W zależności od wysiłku powinno być to od 1 do nawet 3 litrów.

Jaka woda jest najlepsza dla osób uprawiających sport?

W sklepach dostępnych jest wiele rodzajów wód. Dla sportowców najlepsze są wody niegazowane. Zwłaszcza w przypadku osób, które często miewają problemy żołądkowe. Woda bez zawartości dwutlenku węgla nie obciąża układu trawiennego, dzięki czemu ryzyko wystąpienia problemów w czasie ćwiczeń jest mniejsza. Na wodę gazowaną, wysokozmineralizowaną można sobie pozwolić po zakończonym treningu. W ten sposób łatwo bowiem uzupełnić organizm w takie minerały, jak: magnez czy wapń.