Modne kuchnie to takie, w których ergonomia, design i funkcjonalność idą w parze. Niecodzienne rozwiązania i nietuzinkowe sposoby na zagospodarowanie przestrzeni to podstawa przy projektowaniu kuchni.

Modne kuchnie to modne dodatki

Minimalizm jest trendem wiodącym w nowoczesnym wystroju wnętrz. W kuchni stawia się przede wszystkim na funkcjonalność. Szafki i blaty najczęściej wykonane są z tworzyw błyszczących, wśród barw króluje czerń, biel i srebro. Ciekawym i funkcjonalnym pomysłem na zagospodarowanie przestrzeni jest pokrycie ściany lub jej fragmentu farbą tablicową. Można na niej zapisywać np. codzienne obowiązki lub informacje. Gdy lodówka jest zabudowana a lubimy przypinać na niej za pomocą magnesów rysunki dzieci lub rachunki do zapłacenia, wówczas ścianę pomalowaną farbą tablicową najlepiej dodatkowo pokryć farbą magnetyczną.

Modne kuchnie – meble, blat i podłoga

Jeżeli meble kuchenne są wykonywane na zamówienie, dostosowanie ich do wzrostu, czyli podwyższenie lub obniżenie blatów i szafek o kilka centymetrów może okazać się bardzo pomocne. Wówczas korzystanie z kuchni jest o wiele wygodniejsze. Warto ergonomicznie rozplanować wszystkie meble i sprzęty, czyli np. miejsce szafki na naczynia będzie w pobliżu zmywarki i zlewu. Takie rozwiązanie spowoduje, że zawsze wszystko będzie pod ręką. Modne meble to te, które są przede wszystkim pojemne i zajmują niewiele miejsca. Wyposażenie ich w mechanizm cargo, czyli system wygodnych koszyków na szynach, pomoże utrzymać porządek. W kuchni bardzo ważny jest blat, na którym będziemy przygotowywać posiłki. Jeżeli mamy mało miejsca możemy w tym celu wykorzystać np. parapet lub zainstalować wysuwany blat. Wybierajmy blaty o małej nasiąkliwości wykonane np. z granitu lub kompozytu. Stalowe blaty – stosowane w kuchniach przemysłowych, to ciekawy pomysł na funkcjonalną aranżację kuchni. Podłoga w kuchni najlepiej, aby była wykonana z gresu porcelanowego, terakoty lub szkliwionego klinkieru. Te tworzywa są najbardziej odporne na zarysowania i najłatwiej utrzymać je w czystości. Jeżeli decydujemy się na drewnianą podłogę w kuchni, to pamiętajmy, że drewno egzotyczne o wysokiej zawartości olejków jest najbardziej odporne na wilgoć i zaplamienia.

Ekologia jest modna

Ekologicznym rozwiązaniem w kuchni jest np. zakup pojemnika na śmieci podzielonego na kilka komór umożliwiających segregację odpadów. Kosz można wkomponować w zabudowę tworząc wysuwaną szufladę, na której możemy również trzymać narzędzia lub detergenty, ściereczki, itp.