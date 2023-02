Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zmieniłaby coś w nowym domu? Żona Grzegorza Bardowskiego szczerze odpowiedziała na pytanie internautki i nie ukrywa, że jest kilka takich rzeczy, ale stara się o nich nie myśleć, skoro nie ma już na to wpływu. Anna Bardowska już wcześniej mówiła wprost, że budowa balkonu była błędem. Jest coś jeszcze? Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" już zmieniłaby coś w nowym domu? Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" w listopadzie przeprowadzili się do swojego wymarzonego domu, który już na etapie budowy budził spore emocje wśród fanów pary za sprawą ciemnej elewacji i ciemnej kuchni z przeszkloną witryną. Okazuje się, że Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" co prawda nie przejmuje się krytyką, ale nie ukrywa, że razem z mężem wiele rzeczy zrobiliby inaczej, gdyby drugi raz budowali dom. Rolniczka zdecydowała się na takie szczerze wyznanie po tym, jak jedna z internautek zapytała czy zmieniliby coś w domu: - Czy teraz po zamieszkaniu w nowym domu jest coś, co byście w nim zmienili? - zapytała jedna z internautek. Ania Bardowska odpowiedziała, że tak naprawdę jest kilka takich rzeczy, ale nie chce o tym myśleć: - Jest kilka takich rzeczy, ale staram się nie myśleć o tym, bo i tak nie da się tego już zmienić - napisała Anna Bardowska w relacji na Instastory. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska ubrała drugą choinkę i wydarzył się dramat: "Łez nie brakowało" Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" ostatnio zdradziła też, że czarne meble trudno jest utrzymać w czystości. Okazuje się, że żona rolnika po białej kuchni potrzebowała odmiany, ale szybko przekonała się, jak czasochłonne jest czyszczenie ciemnych powierzchni. Zobacz także: ...