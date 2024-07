Herbata z karczocha jest doceniana w przypadku chorób wątroby czy układu krążenia. Obniża poziom cholesterolu we krwi.

Herbata z karczocha jest w Polsce mało popularna, ponieważ sama roślina jest trudno dostępna w naszym klimacie. Karczoch to warzywo, pochodzące z rejonu basenu Morza Śródziemnego, które rzadko można zauważyć na polskim stole. W krajach śródziemnomorskich dodawany jest do większości potraw, nadając im wykwintnego charakteru. Należy pamiętać, że wyłącznie spody dolnych liści oraz podstawa karczocha jest jadalna.

Działanie herbaty z karczocha

Herbata z karczocha jest bardzo zdrowa dla organizmu, ponieważ:

obniża poziom cholesterolu (dzięki zawartości cynaryny – czynna substancja karczocha);

(dzięki zawartości cynaryny – czynna substancja karczocha); zapobiega miażdżycy;

zapobiega cukrzycy (dzięki inulinie, która reguluje prawidłowy poziom cukru we krwi);

pomaga utrzymać prawidłową masę ciała poprzez regulację pracy układu pokarmowego (zawiera również dużo błonnika potrzebnego w odchudzaniu);

poprzez regulację pracy układu pokarmowego (zawiera również dużo błonnika potrzebnego w odchudzaniu); wpływa na pracę wątroby oraz woreczka żółciowego;

działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

Przygotowanie herbaty z karczocha

Herbata z karczocha jest łatwa w przygotowaniu – wystarczy pokroić jadalne liście warzywa i wrzucić do gotującej się wody. Aby herbata nabrała właściwości leczniczych należy ją gotować nawet przez kwadrans, a następnie odcedzić napój i odstawić na kolejny kwadrans, aby wywar wystygł. Możemy wypijać nawet do 2 szklanek dziennie napoju. Herbata z karczocha nie ma przyjemnego smaku, dlatego zaleca się, aby dodać do niej łyżkę miodu.

Przy bólach brzucha lub w trakcie odchudzania można stosować również suplementy diety z zawartością karczocha. Są one łatwo dostępne w aptekach.