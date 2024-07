Herbata z czarnej malwy polecana jest przez ginekologów w sytuacji opóźniającego się okresu lub jego nieregularności.

Reklama

Herbata z czarnej malwy służy przed wszystkim osłonowo na błony śluzowe w organizmie. Zawiera zbawienne dla organizmu antocyjany i garbniki. Herbatę z czarnej malwy można przygotować z własnoręcznie zbieranych i zasuszonych kwiatów tej rośliny lub zakupić ją w sklepie zielarskim lub w aptece w zasuszonej oraz zmielonej formie za ok. 5 złotych.

Działanie herbaty z czarnej malwy

Herbata z malwy ma właściwości kojące, dlatego też często sięgają po nią kobiety w trakcie menstruacji czy przy bólach żołądka.

Herbata z czarnej malwy polecana jest w przypadkach:

Zobacz także

opóźniającego się okresu, jego nieregularności czy zbyt skąpego krwawienia;

bólu żołądka;

odwodnienia organizmu (ma silne działanie nawilżające);

infekcji organizmu – np. infekcja gardła;

silnego, dokuczającego kaszlu.

Czarna malwa działa kojąco również w przypadku kaszlu i nawilża organizm. Wykorzystywana jest również w kuchni jako naturalny barwnik win czy napojów.

Przygotowanie herbaty z czarnej malwy

Herbatę z czarnej malwy przygotowuje się z kwiatów rośliny. Malwowa herbata jest prosta w przygotowaniu. Wystarczy wrzucić do filiżanki jeden lub dwa pąki malwy i zalać je wrzątkiem i odstawić pod przykryciem na co najmniej kwadrans. Mimo że sam kolor naparu jest ciemny (przypomina czarną polewkę), to smak ma bardzo łagodny, a nawet mdły. Warto dodać do napoju np. kilka płatków róży, aby otrzymać intensywniejszy aromat i smak.

Istnieje spór, czy herbata z czarnej malwy rzeczywiście pomaga kobietom przy opóźniającym się okresie. Warto jednak pamiętać, że wykorzystywania ziół nie można porównać do farmakologicznego leczenia. Każdy organizm działa inaczej. Jedno jest pewne – herbata z czarnej malwy ma cenne właściwości prozdrowotne i na pewno nie zaszkodzi.