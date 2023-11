Grzyby enoki najbardziej znane są w Korei, Chinach, Wietnamie i Japonii. Tam funkcjonują jako grzyby enoki-take. Mają bardzo dekoracyjny wygląd: biała, cienka i długa na około 5-9 cm nóżka zwieńczona jest małym delikatnym kapeluszem o niewielkim rondzie. Rosną w gęstych pęczkach przymocowanych do małej grzybni. Są chrupiące i lekko słodkie.

Grzyby enoki zwierają wiele cennych dla ludzkiego organizmu substancji odżywczych, dlatego warto urozmaicać nimi jadłospis. Można z nich np. przyrządzić zupę miso oraz upiec z jarmużem w kopertach z ciasta francuskiego.

Właściwości zdrowotne i zastosowanie grzybów enoki

Grzyby enoki-take w Japonii są uważane za najzdrowsze pośród grzybów. Zawierają witaminę D, antyoksydanty i dużo białka. Oczyszczają organizm, poprawiają stan skóry i wzmacniają układ immunologiczny.

Ich smakowi daleko do znanych w Polsce podgrzybków, maślaków, boczniaków czy kurek. Jest subtelnie słodki z wyraźnie wyczuwalnymi orzechowo-owocowymi nutami. Enoki w Chinach nazywane są „złoto iglastymi grzybami”. W Japonii, Wietnamie czy Korei można je dostać w formie świeżej i konserwowej. Ceni się je za chrupkość i chętnie (w wersji surowej) dodaje do sałatek. Są idealne do szybkiego smażenia stir-fry, czyli np. do potraw z woka. Nie należy poddawać ich zbyt długiej obróbce termicznej. Gotowane ponad 7-10 minut twardnieją, a przesmażone tracą teksturę.

Świeże grzyby enoki najlepiej przechowywać w lodówce. Jeżeli będą owinięte w papier, zachowają świeżość przez około 4 dni. Enoki można kupić w większych supermarketach oraz na dobrze zaopatrzonych targach. Sprzedawane są razem z grzybnią w formie gęstych pęczków. Grzybnię należy odciąć w trakcie przyrządzania potrawy – do przechowywania w lodówce konieczne jest jej pozostawienie.

Zupa miso z grzybami enoki - przepis

Składniki na 2 porcje:

4 łyżeczki pasty miso,

100 g grzybów enoki,

pół litra bulionu warzywnego,

1 plasterek (około 2 mm) świeżego imbiru,

szczypta sproszkowanej papryczki chili,

1 ząbek czosnku,

1 łyżka świeżej kolendry lub natki pietruszki,

50 g suszonych glonów np. nori,

pół łyżki octu ryżowego,

150 g naturalnego lub wędzonego tofu.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wlej do garnka bulion, podgrzej i dodaj pokrojony w cienkie słupki imbir.

Do bulionu wsyp pokrojony w plastry czosnek i pokruszone glony, dodaj pastę miso, ocet ryżowy i chili.

Gotuj całość na wolnym ogniu pod przykryciem przez około 10 minut.

Odetnij grzybnię i rozdziel gałązki grzybów enoki.

Posiekaj drobno kolendrę, pokrój grzyby na duże kawałki.

Pokrój tofu w dużą kostkę i dodaj do zupy. Gotuj całość jeszcze przez 3 minuty. Zdejmij z kuchenki, dodaj grzyby i kolendrę.

Zupę podawaj bardzo gorącą w małych miseczkach.

Grzyby enoki z jarmużem w kopertach z ciasta francuskiego

Składniki na 2 porcje:

100 g grzybów enoki,

pół opakowania ciasta francuskiego,

około 1 szklanka porwanych drobno liści jarmużu,

6 pomidorków koktajlowych,

4 łyżki sosu sojowego ciemnego,

1 ząbek czosnku,

pół łyżeczki suszonej, mielonej lub roztartej w moździerzu kolendry,

3 łyżki oleju z pestek winogron,

1 łyżka uprażonych ziaren słonecznika.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Odetnij grzybnię i rozdziel łodyżki enoki.

Rozwiń ciasto francuskie i pokrój je na około 6 równych kwadratów.

Przygotuj sos: wymieszaj olej z kolendrą, sosem sojowym i przeciśniętym przez praskę czosnkiem.

Pęczki grzybów o średnicy monety dwuzłotowej, zamaczaj w sosie i zawijaj w ciasto francuskie tworząc kopertę, wierzchołki grzybów powinny wystawać ponad ciasto. Do każdej koperty wkładaj kilka listków jarmużu, pomidora i szczyptę ziaren słonecznika .

. Ułóż koperty na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce i piecz 10 minut w temperaturze 225 stopni Celsjusza.

Smacznego!