Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus), znany również jako: złoty korzeń, krwawe ziele oraz liście Pana Boga, jest popularnie występującym w Polsce chwastem o wszechstronnych właściwościach leczniczych. Zawarte w nim substancje czynne łagodzą różnego typu zmiany skórne, bóle migrenowe i reumatyczne.

Żółty sok glistnika jest trujący, dlatego nie należy przyjmować go doustnie na surowo. Stosuje się go zewnętrznie, np. na kurzajki. Jest silnie brudzący, po wyschnięciu tworzy brązowe, trudne do zmycia plamy, które najlepiej zetrzeć ze skóry pilnikiem do paznokci, pumeksem lub tarką do stóp.

Właściwości jaskółczego ziela

Dzięki zawartym w glistniku alkaloidom, flawonoidom i kwasom organicznym wykazuje on działanie:

rozkurczowe, szczególnie na mięśnie gładkie, czyli łagodzi skurcze różnego pochodzenia,

grzybobójcze,

przeciwalergiczne ,

, antywirusowe,

przeciwpierwotniakowe,

przeciwbakteryjne,

uspokajające,

żółciopędne.

Zobacz także

Sok z glistnika jest składnikiem wielu leków, w których często znajduje się w postaci czystego wyciągu. Są to m. in. preparaty: przeciwwirusowe hamujące namnażanie wirusa HIV.

W jakich schorzeniach stosować jaskółcze ziele

Wszechstronne działanie zdrowotne tego popularnego ziela sprawia, że może być ono stosowane w następujących schorzeniach i dolegliwościach:

Dawkowanie i stosowanie jaskółczego ziela

Jaskółcze ziele to trująca roślina, dlatego jego stosowanie należy skonsultować z lekarzem lub fitoterapeutą. Dorosła osoba nie powinna przekraczać dziennej dawki glistnika wynoszącej 30 mg alkaloidów – czyli około 4 gramów suszu. Wewnętrzne stosowanie jaskółczego ziela nie jest zalecane dzieciom, kobietom w ciąży oraz karmiącym, a także osobom cierpiącym na jaskrę i wrzody żołądka.

Do stosowania wewnętrznego przygotowuje się odwar z ziela glistnika. Pół łyżki suszonego zioła zalewa się letnią wodą (150 ml) i gotuje na wolnym ogniu pod przykryciem przez około 10 minut. Następnie należy go odstawić na 15 minut i przecedzić. Przyrządzony w ten sposób odwar należy pić trzy razy dziennie. Można go również stosować do przemywania skóry. Grzybice i inne zmiany skórne można też leczyć zmiażdżonymi liśćmi i łodygami, które stosuje się w formie kompresu.

Wyciśnięty z łodygi żółty sok należy stosować bardzo ostrożnie, uważając, by nie zatrzeć nim oka.

Do gotowania ziół nie należy używać aluminiowych naczyń: garnków, rondelków itp.