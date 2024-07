Fasolka szparagowa wartości odżywcze zawdzięcza bogactwu składników, takich jak: błonnik, krzem, żelazo, magnez, witaminy A, C, K oraz witaminy z grupy B. Dzięki temu przez niektórych zaliczana jest do najzdrowszych warzyw świata. Ponadto zawiera bardzo mało kalorii i ma niski indeks glikemiczny. Jej delikatny smak sprawia, że może być wykorzystywana w wielu potrawach.

Fasolka szparagowa: wartości odżywcze

100 g fasolki szparagowej ma około 30 kcal, zawiera ponad 2 g białka, około 8 g węglowodanów, prawie 4 g błonnika pokarmowego i zaledwie 0,2 g tłuszczu. Indeks glikemiczny takiej porcji ugotowanej fasolki jest równy 15.

Fasolka szparagowa: witaminy

Fasolka szparagowa zawiera:

witaminy z grupy B, które wpływają pozytywnie na ogólne samopoczucie, niwelują destrukcyjne działanie stresu, poprawiają pamięć i koncentrację,

witaminę A, dzięki której procesy rewitalizujące w skórze przebiegają w sposób prawidłowy oraz narząd wzroku funkcjonuje sprawnie,

witaminę C, jest to witamina o bardzo silnym działaniu antyoksydacyjnym, co oznacza, że chroni organizm przed destrukcyjnym wpływem wolnych rodników, które m.in. są odpowiedzialne za procesy starzenia,

witaminę K, która odgrywa fundamentalną rolę w procesach krwiotwórczych.

Fasolka szparagowa: właściwości

Jedzenie fasolki szparagowej to przede wszystkim świetny sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów. Jest warzywem niskokalorycznym przy niskim indeksie glikemicznym, dzięki czemu nie powoduje wyrzutu insuliny do krwi i wzrostu apetytu. Ponadto powinna być włączana do wszelkiego rodzaju diet eliminacyjnych ponieważ jest bogatym źródłem cennych składników odżywczych, przy tym lekkostrawnym i smacznym. Ponadto fasolka szparagowa usprawnia pracę układu pokarmowego (przede wszystkim dzięki zawartości błonnika pokarmowego), zmniejsza wchłanianie tłuszczu z innych pokarmów dzięki czemu również reguluje poziom złego cholesterolu we krwi oraz wykazuje działanie przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. Zawarty w fasolce krzem ma zbawienny wpływ na skórę, włosy i paznokcie ponieważ stanowi ich podstawowy budulec. Potas oraz magnez regulują ciśnienie krwi, dodatkowo magnez zwiększa koncentrację, odporność i wydolność całego organizmu.

