Główną zasadą diety oczyszczającej organizm jest przede wszystkim zdrowy rozsądek. Sama dieta nie powinna nigdy przyjąć formy głodówki, najlepiej aby była skonsultowana z dietetykiem, a kilka dni restrykcyjnego żywienia było poprzedzone przynajmniej tygodniem zdrowego odżywiania. Jej celem jest przede wszystkim zdrowe żywienie na stałe.

Zasady diety oczyszczającej organizm – tydzień przed dietą

Na około 7 dni przed planowanym rozpoczęciem diety oczyszczającej, warto przygotować do niej organizm. Ograniczyć jedzenie słodyczy, odstawić żywność wysokoprzetworzoną, zrezygnować z kawy, herbaty, alkoholu i papierosów.

Ze względu na to, że dieta oczyszczająca nie jest dietą, która dodaje zbyt dużo energii, najlepiej zaplanować ją na czas urlopu lub weekendu. Aby wzmocnić działanie oczyszczające warto pić herbatki ziołowe, ale z rozwagą. Trzeba pamiętać, że picie wyłącznie przeczyszczających naparów może zaszkodzić!

Zasady diety oczyszczającej organizm – dieta

Dieta oczyszczająca organizm to zwykle jednodniowa lub kilkudniowa kuracja, która polega na odstawieniu różnego rodzaju produktów na rzecz warzyw lub owoców. Bardzo popularne są jednodniowe diety jednowarzywne lub jednoowocowe, które oczyszczają organizm w krótkim czasie. Wybór produktów, które będą spożywane w diecie musi być świadomy – chodzi przede wszystkim o to, aby dostarczyć organizmowi jak najwięcej substancji odżywczych i pomóc mu się zregenerować w krótkim czasie.

Najważniejsze zasady diety oczyszczającej organizm:

krótki czas trwania,

jedzenie zamiast głodówki,

wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

W stosowaniu diety oczyszczającej organizm liczy się przede wszystkim zdrowy rozsądek. Pozbawiając organizm pełnowartościowych posiłków na dłuższy czas można sobie tylko zaszkodzić.

Zasady diety oczyszczającej organizm – czas po diecie

Dieta oczyszczająca ma być swego rodzaju preludium do wdrożenia do swojego życia zdrowego odżywania. Aby nie zaprzepaścić efektów, jakie dała kuracja należy stopniowo wdrażać do swojego menu pełnowartościowe pokarmy. O ile w czasie diety organizm może być osłabiony i lepiej go nie forsować, później warto aktywnie spędzać czas, gdyż ruch na świeżym powietrzu i zbilansowana dieta to najlepszy sposób na zdrowy organizm.