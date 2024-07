Dieta wysokobiałkowa polega przede wszystkim na jedzeniu dużych ilości białka, przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu cukrów, tłuszczów i węglowodanów. Jest to skuteczna dieta polecana sportowcom, gdyż białko ma właściwości budulcowe i wspomaga tworzenie masy mięśniowej.

Reklama

Jak stosować dietę wysokobiałkową?

Dieta wysokobiałkowa, czy też proteinowa powinna być przede wszystkim skonsultowana z lekarzem lub dietetykiem. Nie wolno stosować jej dłużej niż przez miesiąc, bo jadłospis, który jest przy niej proponowany na dłuższą metę może prowadzić do zakwaszenia organizmu. Obciąża przy tym trzustkę i nerki, co może spowodować problemy całego organizmu, w tym artretyzm.

Co jeść w czasie diety wysokobiałkowej?

Dieta wysokobiałkowa polega na jedzeniu około 2,5 grama białka na każdy kilogram ciała. To całkiem sporo, więc dieta ta zakłada jedzenie przynajmniej 5 posiłków dziennie. W tym czasie, aby nie dopuścić do zakwaszenia organizmu i odwodnienia, należy pić duże ilości wody (minimum 2 litry dziennie) oraz zrezygnować z soli dodawanej do posiłków. Produkty, których należy wystrzegać się w czasie stosowania diety wysokobiałkowej to np. ziemniaki, makaron, ryż, słodycze. Trzeba jeść dużo, aby dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość protein.

Zasady stosowania diety wysokobiałkowej

W czasie stosowania diety proteinowej (np. Diety Dukana, lub diety Charlesa Clarka) trzeba dbać o wysoki poziom aktywności fizycznej. Jeśli ogromne ilości białka, które przyjmuje organizm, nie zostaną zamienione w masę mięśniową, odłożą się w formie tkanki tłuszczowej. Warto pamiętać, że jest to dieta ułożona dla sportowców i osób bardzo aktywnych, więc odpowiednie ułożenie treningów ma ogromne znaczenie.

Przeciwwskazania do stosowania diety wysokobiałkowej

Z diety wysokobiałkowej powinni zrezygnować ludzie o siedzącym trybie życia. W ich przypadku proteiny zostaną zamienione w tkankę tłuszczową. Jest także absolutnie zakazana osobom z chorymi nerkami, gdyż białko w moczu może prowadzić do wielu niebezpiecznych chorób. Dlatego tak istotne jest przebadanie się przed dietą i konsultacja z lekarzem.

Zobacz także