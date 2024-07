Lato to idealny czas na pyszne i lekkie desery z arbuzów. Można z nimi przygotować np. szaszłyki owocowe. Wspaniałym pomysłem są też sałatka owocowa w misce z połowy arbuza lub lody z zamrożonych trójkątów arbuza. Sprawdźcie nasze przepisy.

Arbuz składa się w większości z wody, zawiera też nieco minerałów i witamin. W jego składzie znajdują się też przeciwutleniacze spowalniające proces starzenia się. W upalne dni nie ma nic lepszego, niż deser z soczystym arbuzem.

Szaszłyki owocowe z arbuzem

Aby zrobić 10 szaszłyków owocowych z arbuzem potrzebujesz:

1/4 arbuza,

10 truskawek,

10 winogron,

1 jabłko,

2 kiwi,

1/2 banana,

1/4 melona,

1 gruszki,

soku z 1/2 cytryny,

1 łyżki wody.

Sposób przygotowania:

Umyj owoce. Z truskawek usuń szypułki, a gruszkę, jabłko, banana obierz ze skórki i pokrój w plastry. Z arbuza i melona wytnij kulki np. łyżką do wydrążania owoców. Wymieszaj sok z cytryny z wodą i namocz w niej kawałki gruszki, banana i jabłka. To zapobiegnie ich czernieniu. Wszystkie owoce nabij na patyczki w dowolnej kolejności.

Sałatka owocowa w misce z połowy arbuza

Do sałatki owocowej w misce z połowy arbuza potrzebne będą:

jeden mały arbuz,

wybrane owoce, np. jabłko, pomarańcza lub brzoskwinia, 5 śliwek, 15 winogron, gruszka,

cytryna.

Sposób przygotowania:

Wybierz owoce, które nie są bardzo miękkie, aby nie rozgniotły się w trakcie mieszania z innymi owocami.

Owoce umyj i osusz na sitku. Odkrój górną część arbuza i łyżką wyjmij z niego miąższ. Przełóż miąższ do miski. W ten sposób otrzymasz miskę z arbuza. Możesz naciąć brzeg miski w zygzaki.

Usuń pestki z owoców. Gruszkę, jabłko i banana obierz ze skóry i pokrój w ćwiartki. Wszystkie składniki włóż do metalowej miski i dodaj do nich sok z połówki cytryny. Całość delikatnie wymieszaj, a następnie przełóż do miski z arbuza.

Lody z zamrożonych trójkątów arbuza

Do zrobienia lodów potrzebna będzie ćwiartka lub pół arbuza, w zależności od ilości przysmaku, którą chcesz przygotować. Arbuza umyj, wyjmij pestki, pokrój na niezbyt cienkie trójkąty i zanurz w roztopionej czekoladzie. Lody możesz udekorować np. wiórkami kokosowymi lub rozdrobnionymi orzechami. W każdy kawałek arbuza delikatnie włóż patyczek. Tak przygotowane lody włóż do zamrażalnika na 2-3 godziny.

Sernik z arbuzem na zimno

Aby zrobić sernik na zimno z arbuzem potrzebne będą:

mały arbuz,

600 g serka homogenizowanego o smaku śmietankowym,

4 łyżeczki żelatyny,

galaretka o wybranym smaku,

pół szklanki cukru pudru.

Sposób przygotowania:

Rozpuść galaretkę we wrzątku, następnie schłodzoną włóż do lodówki, aby stężała. Przekrój arbuza na pół i pokrój go na grube plastry. Usuń pestki na tyle, na ile się da, aby nie uszkodzić plastrów owocu.

Rozpuść żelatynę w niewielkiej ilości wrzątku i dodaj ją do zimnego serka. Dodaj do tych składników cukier puder i wymieszaj. Kiedy serek zacznie tężeć, wylej połowę masy do tortownicy (silikonowej lub wyłożonej papierem do pieczenia). Na serku z żelatyną i cukrem pudrem ułóż ciasno plastry arbuza. Na arbuza wylej drugą część masy. Na wierzchu ciasta połóż kilka kawałków owocu, aby udekorować sernik. Polej go galaretką i wstaw sernik do lodówki, aby się schłodził.