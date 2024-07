Krzywa cukrowa, inaczej krzywa glikemiczna jest badaniem umożliwiającym ocenę tolerancji organizmu na obciążenie glukozą. Pomaga określić, czy dostarczony cukier jest właściwie metabolizowany przez organizm. Badanie to jest pomocne w diagnostyce cukrzycy typu 2 – insulinozależnej.

Wskazania do wykonania badania krzywej cukrowej

Krzywą cukrową wykonuje się u pacjentów z grup ryzyka (m.in. rodzinne występowanie cukrzycy, nadwaga, nadciśnienie tętnicze), u osób, u których lekarz podejrzewa zachorowanie na cukrzycę (np. gdy w badaniu stężenia glukozy na czczo stwierdzono stan przedcukrzycowy, tj. powyżej 100 mg) oraz rutynowo u kobiet ciężarnych między 24. a 28. tygodniem ciąży. Każdy, kto ukończył 45 lat, powinien badanie krzywej glikemicznej wykonywać co 3 lata.

Jak się przygotować do badania krzywej cukrowej?

Badanie krzywej glikemicznej wykonuje się na czczo po około 12-godzinnej przerwie w spożywaniu posiłków. Kobiety w ciąży nie muszą być na czczo. Przed wykonaniem testu na krzywą glikemiczną należy utrzymać normalną dietę, natomiast dzień przed wieczorem należy nie jeść słodkich oraz bardzo tłustych potraw. Aby uzyskać jak najbardziej wiarygodne wyniki krzywej cukrowej wskazane jest, aby na 24 godziny przed testem nie wykonywać ciężkiej pracy fizycznej, powstrzymać się od palenia papierosów i picia alkoholu – co w przypadku kobiet w ciąży jest oczywiste. Należy pamiętać, aby wszelkie zmiany w funkcjonowaniu przed badaniem omówić wcześniej z lekarzem!

Przebieg badania krzywej cukrowej

Na badanie krzywej cukrowej należy zgłosić się w godzinach porannych i zarezerwować na nie dwie godziny. Na czczo pobiera się próbę krwi żylnej, z której oznacza się wyjściowy poziom glukozy. Następnie otrzymuje się 250-300 ml wody z rozpuszczoną glukozą, którą należy wypić w ciągu 5 min. Po 2 godzinach pobrana zostaje kolejna próbka krwi. W czasie trwania testu nie należy opuszczać poczekalni laboratorium oraz trzeba pozostać w pozycji siedzącej. Wszelka aktywność fizyczna wpływa na zmiany w przetwarzaniu podanej przed badaniem glukozy, co może zafałszować wynik krzywej glikemicznej.

Normy krzywej cukrowej

Prawidłowa wartość stężenia cukru we krwi na czczo nie powinna przekraczać 100 mg/dl,. Poziom glukozy powyżej 100 mg/dl może oznaczać stan przedcukrzycowy, a ponad 126 mg/dl – to prawdopodobnie cukrzyca. Drugi odczyt po dwóch godzinach jest wynikiem bardziej rzetelnym, choć pierwsze wyniki na czczo już powinny dać nam do myślenia. Jeżeli po dwugodzinnym czekaniu wskaźnik krzywej cukrowej nie przekracza więcej niż 140 mg/dl, wtedy możemy mówić o normalnym stężeniu cukru we krwi. Na cukrzycę wskazuje wynik powyżej 200 mg/dl. Warto pamiętać, że kształt krzywej i poszczególne wartości oznaczanych poziomów glukozy we krwi powinny być zawsze poddane interpretacji lekarza prowadzącego. Samo badanie można wykonać bezpłatnie ze skierowaniem od lekarza prowadzącego – diabetyka lub w przypadku ciąży – ginekologa-położnika, lub prywatnie – wtedy koszt takiego badania waha się pomiędzy 15-30 złotymi.

