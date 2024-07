Płaskim brzuchem bez ćwiczeń może się cieszyć niejedna kobieta, która nie ma tendencji do gromadzenia nadmiernej tkanki tłuszczowej w okolicach bioder i talii. Kiedy jednak pojawia się już kłopotliwa oponka, sama dieta może nie wystarczyć, by się od niej uwolnić.

Oponka na brzuchu – lepiej zapobiegać niż spalać

Pozbycie się oponki na brzuchu bez ćwiczeń jest tak samo mało prawdopodobne jak ustąpienie choroby bez leczenia. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku zdecydowanie łatwiejsze i efektywne są działania profilaktyczne. Ci, którzy nie lubią ćwiczeń, szczególnie powinni więc zwracać uwagę na to, co jedzą – zrezygnować z pochłaniania pustych kalorii, których pełno w słodyczach, słodkich napojach i fast foodach, a także ograniczyć ilość tłuszczów zwierzęcych. Liczenie kalorii i zawartości składników odżywczych może nie tylko zapobiec nadmiernemu przybieraniu na wadze, ale także uchronić przed różnego rodzaju chorobami, np. przed miażdżycą. Jednak nawet zdrowe odżywianie nie zawsze wystarcza, by ustrzec się przed odkładaniem tłuszczu na brzuchu. Zmiany hormonalne i metaboliczne zachodzące w organizmie po 30. roku życia, a także gwałtowne wahania wagi, np. z powodu ciąży, sprawiają, że niechciana oponka prędzej czy później może się pojawić i pogrzebać marzenia o płaskim brzuchu.

Co robić, by spalić wałeczki i uzyskać płaski brzuch?

Proces spalania tłuszczu nie zachodzi, póki organizm nie zostanie do tego zmobilizowany. Kwasy tłuszczowe mogą być przemienione w energię w mitochondriach tylko w szczególnych, trudnych do osiągnięcia warunkach – kiedy zwiększy się termogeneza lub zintensyfikuje się metabolizm. Z optymalnymi warunkami do procesu spalania mamy do czynienia przy tętnie w zakresie 65-75% HRmax, możliwym do osiągnięcia przy odpowiednio dawkowanym wysiłku aerobowym, który jest najskuteczniejszym sposobem na płaski brzuch. Uzupełnieniem dla ćwiczeń może być dieta przyspieszająca metabolizm.

Ćwiczenia na płaski brzuch – nie tylko siłownia i fitness

Dla tych, którzy nie są entuzjastami treningów sportowych, nadzieją na osiągnięcie płaskiego brzucha może być bieganie, skakanie na skakance czy kręcenie hula-hop. Podczas 30 min takiej aktywności organizm jest w stanie spalić ok. 500 kcal.

Ćwiczenia na płaski brzuch można wykonywać także poza planem treningowym - nawet siedząc przy biurku w pracy lub podczas spaceru. Nazywa się to niekiedy "trzymaniem pępka". Skup uwagę na swoim pępku, postaraj się "podciągnąć go do góry". Mięśnie powinny zacząć się napinać, brzuch wciągać, cała sylwetka natomiast powinna się prostować. Jeśli cały czas "trzymasz pępek" przybierzesz pozę modelki - wyprostowane plecy, głowa w górze, ściągnięte łopatki i - przede wszystkim - wciągnięty, płaski brzuch.

Ok, proste, prawda? postaraj się siedzieć w ten sposób jak najdłużej. Za każdym razem, kiedy wstajesz - "trzymaj pępek" :).

Ćwiczenie nie tylko pomaga na wyćwiczenie mięśni brzucha, ale także sprawia, że wyglądasz na bardziej atrakcyjną i pewną siebie. Dlatego warto chodzić tak codziennie w pracy.