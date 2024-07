Ćwiczenia na brzuch można wykonać w domu. Dzięki regularnym treningom pozbędziesz się tłuszczu z okolic brzucha i wyrzeźbisz go. Podczas treningu zaangażuj do pracy mięśnie poprzeczne, skośne i poprzeczne brzucha. Zaleca się trenować 3-4 razy w tygodniu mniej więcej po 30 minut.

Ćwiczenia na płaski brzuch – klasyczne brzuszki

Połóż się na karimacie lub kocu, tak by stopy stabilnie stały na podłodze, a nogi były lekko ugięte w kolanach. Dłonie skrzyżuj za głową i zacznij wykonywać brzuszki. Górną część tułowia podnoś (pamiętaj, by nóg nie odrywać od podłoża). W trakcie wykonywania ćwiczenia nie ruszaj głową, a mięśnie brzucha utrzymuj napięte. Ćwiczenie wykonuj przez około 5 minut.

Ćwiczenia na płaski brzuch – skłony na leżąco

Połóż się na podłodze na prawym boku, a nogi lekko ugnij w kolanach. Ręce mocno trzymaj za głową, po czym zacznij wykonywać skłony, tak jakbyś lewym łokciem chciała dotknąć prawego kolana. Pamiętaj, by podczas ćwiczenia napinać mięśnie brzucha. Ćwiczenie wykonaj 20 razy na jeden bok.

Ćwiczenia na płaski brzuch – wyciąganie tułowia

Usiądź na podłodze i wyprostuj nogi. Obie ręce wyciągnij do góry, a tułów lekko odchyl do tyłu. Następnie nogi unieś kilka centymetrów nad podłoże a kolana przyciągnij do klatki piersiowej. Po chwili opuść ręce, obejmij nimi kolana i wróć do pozycji początkowej. Ćwiczenie wykonaj 20 razy.

Ćwiczenia na płaski brzuch – deska

Przyjmij pozycję jak do pompek, pamiętaj przy tym by plecy były wyprostowane a ręce znajdowały się pod barkami. Następnie ugnij lewą nogę i podciągnij ją do klatki piersiowej. Po 10 powtórzeniach zmień nogę na prawą. Pamiętaj, by ćwiczenie wykonać dokładnie i napiąć przy tym mięśnie brzucha.

Ćwiczenia na płaski brzuch – nożyce

Połóż się na plecach na podłodze, po czym nogi unieś kilka centymetrów nad ziemię, rozszerz je i zacznij krzyżować nawzajem. Pamiętaj, by w trakcie ćwiczenia ściągnąć palce u stóp, napiąć mięśnie brzucha i nie unosić tułowia. Wykonuj je przez 3-4 minuty.

Ćwiczenia na płaski brzuch – przyciąganie kolan do klatki piersiowej

Połóż się na plecach na podłodze, ręce wzdłuż tułowia, a nogi wyprostowane. Następnie zegnij nogi w kolanach i zacznij przyciągać je do klatki piersiowej, tak by oderwać pośladki od ziemi. Ćwiczenie wykonaj 15 razy.