Odchudzające właściwości czerwonej herbaty wynikają z jej zdolności do regulowania produkcji żółci i wspomagania pracy żołądka.

Niewielu miłośników herbaty odkryło już jej czerwoną odmianę, choć coraz więcej mówi się o cudownych właściwościach tego napoju. Czy czerwona herbata rzeczywiście jest „pogromcą tłuszczu”?

Wpływ czerwonej herbaty na metabolizm

Czerwona herbata przyspiesza przemianę materii. Jest nieoceniona zwłaszcza, jeśli chodzi o przetwarzanie dostarczanych organizmowi tłuszczów. Może więc stać się ratunkiem szczególnie dla tych, dla których pełnowartościowy posiłek oznacza obecność na talerzu sycącego kawałka mięsa. Popicie go filiżanką czerwonej herbaty sprawia, że proces przetwarzania tłuszczu staje się mniej złożony, a duże ilości energii trafiają do organizmu bezpośrednio po zjedzeniu nawet najbardziej obfitego dania. Jest to możliwe dzięki szczególnym właściwościom czerwonej herbaty, która reguluje produkcję żółci, wspomaga pracę żołądka i reguluje perystaltykę jelit.

Badania nad czerwoną herbatą

Wyniki badań naukowych przeprowadzonych na grupie osób nie stosujących żadnej diety i pijących regularnie czerwoną herbatę, potwierdziły, że ma ona działanie odchudzające. Po miesięcznej kuracji w 88% przypadków nastąpił kilkukilogramowy spadek masy ciała. Oczywiście, stopień jej skuteczności zależy od indywidualnych uwarunkowań organizmu, ale jeśli największym jego problemem jest nieprawidłowe odżywianie się, picie czerwonej herbaty nie pozostaje bez wpływu na neutralizację skutków szkodliwej diety.

Jaką herbatę wybrać?

Najbardziej znanym i cenionym gatunkiem czerwonej herbaty jest uprawiana w Chinach Pu-Erh i to właśnie ona zyskała miano „pogromcy tłuszczu”. Jej liście po zbiorze poddawane są procesowi fermentacji, dzięki czemu napar zyskuje nie tylko czerwoną barwę, ale również korzenny smak i aromat. Istnieje aż 10 klas jakościowych tej herbaty. Dostępna jest nawet herbata w kostkach, ale najwięcej mikroelementów zawiera odmiana liściasta. Cena za 100 g Yunnan Pu-Erh Tea to mniej więcej 7 zł.

Parzenie czerwonej herbaty

Bardzo ważne jest, aby woda używana do parzenia czerwonej herbaty była miękka, a więc pozbawiona soli wapnia i magnezu. Warto zaopatrzyć się w specjalny oczyszczający filtr. Łyżeczkę herbaty zalewamy 200 ml wody o temperaturze ok. 95 stopni. Parzenie może trwać od 3 do 7 minut, w zależności od tego, jaka intensywność smaku nam odpowiada. Najlepiej pić czerwoną herbatę bez cukru – neutralizuje on jej właściwości.

Dieta herbaciana

Nie należy traktować diety herbacianej zbyt dosłownie. Herbata nie zastąpi pełnowartościowych posiłków. Może być jedynie wspomaganiem odchudzania opartego na odpowiedniej ilości dostarczanych do organizmu kalorii i na aktywności fizycznej. Picie od 4 do 6 filiżanek czerwonej herbaty w ciągu dnia, najlepiej po upływie pół godziny od posiłku, jest rzeczywiście bardzo skuteczne w odchudzaniu, ale nie możemy przeceniać jego możliwości. Trzeba pamiętać, że ta odmiana herbaty wypłukuje składniki odżywcze, a więc włączona do diety w zbyt dużych ilościach może zaszkodzić. Z tego też względu picie czerwonej herbaty jest niewskazane dla osób chorujących na anemię oraz kobiet w ciąży i w trakcie miesiączki.

