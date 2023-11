Czarna porzeczka to prawdziwa bomba witaminowa i nie można jej lekceważyć. Jest jednym z najlepszych źródeł witaminy C, przy częstym jedzeniu porzeczki nie będziesz musiał stosować tabletek i suplementów z tą witaminą. Niezwykłe właściwości prozdrowotne sprawiają, że często nazywana jest eliksirem młodości. Czarna porzeczka pomaga w przypadku wielu chorób i nieprzyjemnych dolegliwości.

Reklama

Czarne porzeczki - witaminy i składniki odżywcze

Czarne porzeczki są jednym z najlepszych źródeł naturalnej witaminy C. W 100 g znajduje się aż 181 mg tej witaminy, czyli ponad 250% naszego zapotrzebowania dziennego na ten składnik. Jedynie w owocach róży znajduje się więcej tego składnika, a w innych produktach, takich jak: cytrusy, papryka czy brokuł o wiele mniej. Jedząc jedynie garść porzeczek dziennie, już nigdy nie musielibyśmy przyjmować witaminy C w żadnym innym produkcie czy suplemencie diety.

Owoc ten jest również źródłem wielu innych witamin i mikroelementów:

witamin z grupy B: B1, B2, B6,

witaminy K,

prowitaminy A,

biotyny,

kwasu foliowego,

flawonoidów,

antocyjanów,

mikroelementów, m.in: potasu, wapnia, żelaza, chloru, cynku, miedzi i wielu innych.

Czarne porzeczki - działanie zdrowotne

Czarna porzeczka ma wiele różnych właściwości prozdrowotnych. Zaleca się ją przy zaćmie, problemach z krzepliwością krwi i niedokrwistości. Przeciwdziała również wypadaniu włosów i zębów.

Witamina C znajdująca się w owocach to naturalny antyoksydant, neutralizuje także działanie wolnych rodników. Oznacza to, że wolniej się starzejemy i zmniejsza się ryzyko zachorowania na nowotwory. Regularne jedzenie porzeczki wzmocni system immunologiczny organizmu.

Duże ilości flawonoidów również działają przeciwstarzeniowo i antynowotworowo. Dodatkowo obniżają poziom złego cholesterolu we krwi, miażdżycy i wspierają wątrobę. Antocyjany mają silne działanie antybakteryjne i poprawiają pracę układu pokarmowego.

Napar z liścia porzeczki ma silne działanie oczyszczające, dzięki niemu możemy się pozbyć z organizmu toksyn i metali ciężkich.

Ile kalorii i makroskładników mają porzeczki?

W 100 g czarnej porzeczki znajduje się:

tylko 35 kcal,

19 g węglowodanów,

1 g białko,

0 g tłuszczu,

0 g błonnika.

Garść czarnej porzeczki waży około 40 g.

Kiedy czarne porzeczki są najzdrowsze? - sezon na porzeczki

Porzeczki mają najwięcej składników w pełni sezonu. Zerwane prosto z krzaka mają dużo więcej witamin i mikroelementów, niż te mrożone, importowane czy przetwarzane. Sezon na porzeczki trwa od połowy czerwca do końca sierpnia, czyli przez całe wakacje.