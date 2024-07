Cukier kokosowy jest mało rafinowany, nie zawiera sztucznych barwników, ma bardzo niski indeks glikemiczny, jest długotrwałym źródłem energii. Zawiera mnóstwo substancji odżywczych, witamin, przeciwutleniaczy i aminokwasów.

Reklama

Właściwości cukru kokosowego

Cukier kokosowy uzyskuje się nie z orzechów kokosowych, a słodkiego wodnistego płynu, który wydzielają nacięte pąki kwiatowe palm. Ma wspaniałe walory aromatyczne, dzięki zapachowi karmelu wsypany do miseczki skutecznie zastępuje sztuczne odświeżacze do wnętrz. Cukier z palmy kokosowej składa się głównie z sacharozy, glukozy i fruktozy. Na jego zabarwienie wpływają metody podgrzewania oraz wiek i odmiany palm. Ma niski indeks glikemiczny, nie wywołuje więc skoków poziomu cukru we krwi (bezpieczny dla cukrzyków) i jest długotrwałym źródłem energii. Zawiera dużo substancji odżywczych: potasu, magnezu, cynku, żelaza, witamin B i C, przeciwutleniaczy, aminokwasów, kwasu octowego. Nie zawiera sztucznych barwników, jest mniej rafinowany niż zwykły biały cukier, podobnie jak miód, syrop klonowy czy syrop z brązowego ryżu.

Czy cukier kokosowy jest na pewno taki zdrowy?

Cukier kokosowy jest zdecydowanie zdrowszą wersją dla osób nie będących w stanie zrezygnować z cukru. Warto wzbogacić o niego swoją dietę, powinien być jednak stosowany z umiarem. Półkilowe opakowanie to wydatek rzędu nawet 25 złotych. Trzeba zawsze sprawdzać przed zakupem, czy na pewno nabywamy cukier z palmy kokosowej, a nie po prostu cukier palmowy, wytwarzany z soków innych palm, np. Palmyra czy Sago.

Cukier kokosowy nie może być uznawany za słodzik i stosowany bez umiaru, gdyż w rzeczywistości jego kaloryczność dorównuje kaloryczności białego cukru. Niski indeks glikemiczny oznacza jedynie, że po zjedzeniu cukru palmowego poziom cukru we krwi rośnie powoli i powoli się później obniża. Ze względu na to, że wchłanianie glukozy przez organizm jest opóźnione, nie występują nagłe skoki jej poziomu, organizm dłużej odczuwa sytość, nie występują ataki głodu.

Reklama

Zobacz także

Cukier kokosowy w praktyce