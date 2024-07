Na letni piknik warto zabrać proste potrawy, napoje, koc oraz płaszcz przeciwdeszczowy. Pamiętaj o doborze odpowiedniego miejsca (np. trawa, plaża) i sprawdzeniu prognozy pogody.

Reklama

Jeśli wybierasz się na letni piknik, musisz pamiętać o zabraniu kilku przedmiotów. Dzięki temu będziesz przygotowany na każde warunki i nic nie zepsuje twojego humoru. Zanim się jednak spakujesz, wybierz odpowiednie miejsce i sprawdź prognozę pogody.

1. Kosz lub torba

Wybierz torbę, która pomieści prowiant oraz wszelkie niezbędne rzeczy. Może być to duży, zamykany kosz, torba plażowa, torebka lniana lub plecak. Jeśli planujesz wziąć łatwo psujące się produkty spożywcze, pomyśl dodatkowo o przenośnej lodówce lub termicznych pokrowcach z wkładami chłodzącymi. Można do nich schować pojemniki z potrawami lub butelki z napojami. W koszu zmieszczą się też plastikowe naczynia, sztućce, wielofunkcyjny scyzoryk, serwetki i serweta na stół.

2. Wygodne ubrania i buty

Wygodne ubrania i buty to podstawa udanego wypoczynku. Pikniki odbywają się na łonie natury i często towarzyszy im aktywność fizyczna. Tego dnia postaw na legginsy, bawełniane koszulki, bluzy i swetry. Ubierz się na cebulkę, by w razie konieczności szybko zdjąć bądź założyć elementy odzieży. Nie zapomnij też o sprawdzonych butach sportowych. Być może będziesz biesiadować w wysokiej trawie lub najdzie cię ochota na grę w piłkę lub spacer do lasu.

3. Nakrycie głowy i płaszcz przeciwdeszczowy

Nakrycie głowy i płaszcz przeciwdeszczowy to obowiązkowe przedmioty na piknik. Słońce może cię osłabić, zatem zawsze warto nosić czapkę, chustkę lub kapelusz (chronią też przed kleszczami). Z kolei płaszcz przeciwdeszczowy posłuży nie tylko w przypadku deszczu, gdyż można też na nim usiąść.

Zobacz także

4. Okulary przeciwsłoneczne

Okulary przeciwsłoneczne są bardzo przydatne w słoneczną pogodę. Dodatkowo - wyposażone w filtr przeciwsłoneczny - chronią wzrok przed promieniami UV. Kupisz je w salonach optycznych. Ciemne okulary z bazaru czy supermarketu nie sprawdzą się, gdyż nie mają filtra UV.

5. Filtr przeciwsłoneczny

Dobierz filtr do mocy słońca oraz karnacji swojej i dzieci. Im jaśniejsza skóra, tym mocniejszy powinien być filtr. Nie wystarczy posmarować się kremem raz, gdyż szybko się wchłonie lub zetrze.

6. Środek przeciw komarom i kleszczom

Komary, kleszcze i insekty mogą uprzykrzyć każdy piknik. Dlatego zaopatrz się w specjalne środki, które odstraszą owady. Pamiętaj, by nie rozpylać ich nad jedzeniem ani przy otwartych oczach. Wygodne są też świeczki odstraszające komary. Tylko uważaj, by nie zaprószyć ognia.

7. Jedzenie i napoje

Wybierz proste i łatwe do spożycia produkty. Mogą być to kanapki, ciasta, sałatki, warzywa lub owoce. Przechowuj je w pojemnikach próżniowych, pod przykryciem lub w przenośnej lodówce. Do picia zabierz wodę, lemoniadę, soki i kompoty. Pamiętaj o ciągłym uzupełnianiu płynów.

8. Koc, pled, karimata lub mata

Na pikniku nie może zabraknąć koca, karimaty lub maty. Posłużą do odpoczynku i rozłożenia potraw. Dzięki temu unikniesz siedzenia na gołej ziemi.

9. Plastikowe naczynia i sztućce oraz serwetki

Plastikowe naczynia i sztućce oraz serwetki będą niezbędne podczas spożywania posiłków. Są lekkie i zajmują niewielką powierzchnię. Mogą być plastikowe – wielorazowe lub jednorazówki. Te po zjedzeniu wystarczy wyrzucić do worka na śmieci.

10. Chusteczki nawilżane

Chusteczki nawilżane przydadzą się do przetarcia spoconego czoła, dłoni przed posiłkiem lub zakurzonych przedmiotów. Możesz wybrać te antybakteryjne.

11. Worki naśmieci

Piknikowanie na łonie natury niesie ze sobą pewne obowiązki. Po zakończeniu zabawy wyrzuć śmieci do worka. Jeśli w okolicy nie znajdziesz kosza na odpady, zabierz je do domu.

12. Piłka, paletki do badmintona lub ringo

Gry umilą każdy wyjazd. Zabawy z piłką, ringo lub gra w badmintona są odpowiednie dla każdego, niezależnie od wieku. Pomogą też zaktywizować się po posiłku.