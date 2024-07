Choroby przenoszone przez kleszcze to poważne schorzenia powodujące wiele groźnych powikłań. Najważniejsza jest profilaktyka, czyli odpowiednia ochrona i szczepienia, szczególnie wśród osób, które są narażone na częsty kontakt z tymi pasożytami.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po ukąszeniu przez kleszcza, takich jak gorączka, ból głowy czy mdłości należy jak najszybciej udać się do lekarza.

Jaką chorobę może spowodować ukąszenie kleszcza?

Choroby przenoszone przez kleszcze to przede wszystkim: borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Schorzenia występujące bardzo rzadko to: gorączka plamista, babezjoza, kleszczowy paraliż, dur powrotny, tularemia, cytaukszoonoza oraz anaplazmoza. Do zakażenia dochodzi w wyniku wpuszczenia w organizm ludzki toksyny zawierającej chorobotwórcze drobnoustroje.

Choroby przenoszone przez kleszcze – odkleszczowe zapalenie mózgu

Po ukąszeniu przez kleszcza wirus obecny jest początkowo w skórze skąd dostaje się do najbliżej położonych węzłów chłonnych, a następnie do krwi. Okres wylęgania choroby trwa od 7 do 14 dni. Wczesne objawy odkleszczowego zapalenia mózgu są podobne do grypy i pojawiają się nagle.

Są to: osłabienie, gorączka, bóle głowy oraz mięśni. Po upływie 7 dni, jeżeli nie zostanie podjęte odpowiednie leczenie dochodzą do tego objawy, takie jak nudności, wymioty, drgawki, niedowłady oraz zaburzenia orientacji ponieważ zaatakowany zostaje układ nerwowy. Może dojść do zapalenia opon mózgowych, rdzenia kręgowego lub móżdżku. Często następuje samoistne wyleczenie, szczególnie wtedy, gdy pojawiły się tylko objawy podobne do zwykłego przeziębienia.

Choroby przenoszone przez kleszcze – borelioza

Borelioza jest wywoływana przez bakterię z rodziny krętków, której nosicielem jest mniej więcej co piąty kleszcz. To choroba przewlekła, której pierwszym charakterystycznym objawem oprócz dolegliwości grypopodobnych jest tzw. rumień wędrujący. To czerwona plama wokół ukąszenia przypominająca tarczę strzelniczą, początkowo wielkości około 5 cm. Może pojawić się od 1 do 30 dni po ugryzieniu. Stopniowo powiększa się, po czym zaczyna blednąć w środku i zanika. Czasem świadczy to o końcu choroby. Zdarza się jednak, że jest to symptom przejścia boreliozy w drugą fazę, w której dochodzi do: ostrych zmian zapalnych stawów, serca oraz układu nerwowego. Ostatni, trwający nawet od roku do kilkunastu lat od zakażenia, trzeci etap choroby, to ciężkie stany zapalne skóry i stawów, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Jeżeli borelioza nie zostanie w porę zdiagnozowana i leczona wówczas może dojść do poważnych powikłań, m. in. w przypadku kobiet w ciąży uszkodzenie płodu a nawet poronienie.

Szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i zapobieganie boreliozy

Osoby szczególnie narażone, m. in. z racji wykonywanej pracy lub hobby, powinny rozważyć ewentualność zaszczepienia się przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu. Szczepionka taka wykonywana jest w 3 turach i działa przez 3 lata. Wymagana na nią jest recepta od lekarza. Niestety nie wynaleziono jeszcze szczepionki przeciwko boreliozie. W tym przypadku ochrona polega przede wszystkim na stosowaniu repelentów (środków odstraszających kleszcze) oraz zabezpieczaniu ciała podczas wycieczek do lasu czy nad rzekę.