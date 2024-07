Karmiąc piersią należy stosować zdrową i urozmaiconą dietę. Należy uważać podczas wprowadzania nowych produktów takich jak: cytrusy, truskawki, rośliny strączkowe, grzyby i ostre przyprawy.

Reklama

Podczas karmienia piersią, matka powinna dbać o to, jak się odżywia. Ma to bezpośredni wpływ na jakość pokarmu, który dostaje później dziecko. Nie zawsze musi się to wiązać z przechodzeniem na restrykcyjną dietę, ale nie można bagatelizować wpływu np. ostrych przypraw czy pieczarek na karmienie piersią.

Czy karmienie piersią wymaga specjalnej diety?

Kobieta karmiąca piersią nie musi przechodzić na specjalną dietę (jeśli dziecko nie jest alergikiem), ale powinna unikać produktów, które mogą negatywnie wpływać na smak pokarmu i jego właściwości odżywcze. Jedzenie w czasie karmienia ma duży wpływ, dlatego dieta powinna być zróżnicowana – dzięki temu dziecko dostanie wszystkie niezbędne składniki pokarmowe. Można powiedzieć, że dieta dla matek karmiących jest po prostu racjonalna i pełnowartościowa, czyli dokładnie taka, jaką w teorii powinniśmy zawsze stosować.

Czego nie należy pić podczas karmienia piersią?

Nie tylko jedzenie, ale także napoje mają znaczenie przy karmieniu piersią. One także przechodzą do pokarmu, dlatego unikaj:

Zobacz także

mocnej herbaty i kawy – pobudzą nie tylko matkę, ale i dziecko,

napojów gazowanych i wody gazowanej – mogą wywoływać kolki,

słodkich napojów – zawierają puste kalorie,

alkoholu – zmniejsza laktację i zaburza rytm snu i czuwania dziecka, negatywnie wpływa na układ nerwowy dziecka.

Jakich produktów unikać podczas karmienia piersią?

Karmiąc piersią, należy uważać na:

owoce południowe, cytrusy, poziomki i truskawki, pomidory i selery– mogą wywołać u dziecka alergię,

suszone owoce – zawierają konserwanty,

czosnek i cebulę – zmieniają smak pokarmu, mogą wywołać wzdęcia,

rośliny strączkowe i kapustne – mogą wywołać wzdęcia i kolkę,

pszenne, jasne pieczywo – nie mają wartości odżywczych,

surowe ryby i konserwy rybne,

smażone mięso,

sery pleśniowe, żółte i pikantne – są wysokokaloryczne i ciężkostrawne,

ostre przyprawy – mogą wywołać kolki i bóle brzuszka,

kogel-mogel,

grzyby – są ciężkostrawne także dla dziecka.

Przede wszystkim należy unikać ciężkostrawnych produktów. Układ pokarmowy dziecka nie jest jeszcze na tyle rozwinięty, by uporać się np. ze zjedzonymi podczas karmienia piersią grzybami. Nie znaczy to, że trzeba je całkowicie usunąć z diety, ale trzeba ostrożnie je dozować i obserwować reakcję dziecka na każdy z wyżej wymienionych produktów. Jeśli pojawią się: biegunki, kolki, wysypka, odbijanie się to znak, że dziecko źle reaguje na ten pokarm i należy wyłączyć z diety składnik, który wywołał taką reakcję.