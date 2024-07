W trakcie gorączki i przeziębienia nie należy rezygnować z karmienia piersią, ale trzeba ograniczyć do minimum kontakt z dzieckiem, które można bardzo łatwo zarazić drogą kropelkową. Podczas karmienia zalecane są ochronne maseczki.

Domowe metody zbijania gorączki, udrożnienia nosa i złagodzenia kaszlu są pierwszą pomocą dla mamy przy przeziębieniu w okresie karmienia dziecka piersią. Również duża część leków dostępnych w aptekach jest bezpieczna dla malca, jednak przed użyciem należy bezwzględnie zapoznać się z ulotką lub skonsultować z lekarzem.

Przeziębiona matka może karmić piersią – środki ostrożności

Przeziębienie wywołane wirusami lub bakteriami jest zaraźliwe, ale przy zachowaniu należytej higieny i środków ostrożności można karmić dziecko piersią w czasie infekcji. W ciągu tych kilku dni należy ograniczyć kontakt z dzieckiem, a przed karmieniem konieczne jest oczyszczenie nosa i dokładne umycie rąk. W trakcie karmienia piersią podczas przeziębienia warto używać maseczek ochronnych lub otulać nos i usta chustą – dzięki temu ryzyko zarażenia dziecka maleje. Karmienie piersią podczas przeziębienia jest ważne i dla matki, i dla dziecka. Pozawala uniknąć zastoju pokarmu w piersiach, co sprawiałoby tylko dodatkowy ból, a poza tym wraz z mlekiem dziecko przyjmuje od matki naturalnie wytworzone przeciwciała, dzięki czemu poprawia się jego odporność.

Karmienie piersią a gorączka

Konieczność odstawienia dziecka od piersi w przypadku podwyższonej temperatury matki to mit. Nie należy rezygnować z karmienia niezależnie od tego, jak duża jest gorączka.

Domowe sposoby na grypę lub przeziębienie w trakcie karmienia piersią

W okresie karmienia piersią należy walczyć z nieżytami dróg oddechowych głównie za pomocą domowych sposobów:

pić dużo wody, herbaty z miodem, z cytryną, z sokiem z aronii, sokiem malinowym a także herbatek z lipy ,

, spać i odpoczywać w każdej wolnej chwili,

robić inhalacje z soli morskiej czy rumianku i nawilżać śluzówkę,

często płukać gardło, pić gorące mleko z miodem i syrop z cebuli, jeść potrawy z czosnkiem i bogate w witaminę C (takie jak np. kiszona kapusta, cytryna, orzechy włoskie).

Leczenie przeziębienia podczas karmienia piersią – preparaty apteczne

Gdy gorączka podczas przeziębienia u karmiącej piersią matki przekracza 38,5°C, konieczna jest wizyta u lekarza. Doraźnie można też zażyć lek przeciwgorączkowy. Zakazane są jednak preparaty, takie jak aspiryna i polopiryna, ponieważ zawierają kwas salicylowy, który może zaszkodzić dziecku. Lepszą opcją są leki oparte na paracetamolu i ibuprofenie. Gorączkę pomogą zbić również chłodna kąpiel lub zimne okłady. Karmienie noworodka piersią podczas przeziębienia jest bezpieczne, jeśli przyjmowane leki są dozwolone dla matek karmiących. Jakie leki nie zaszkodzą dziecku? Leki na katar i do inhalacji, by udrożnić zapchany nos, w tym sól morska, aerozole i zioła, syropy na kaszel i pastylki do ssania dopuszczone do stosowania podczas laktacji, płukanki do gardła (oprócz szałwii, która może hamować laktację).

