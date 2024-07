Rabarbar najlepiej wykorzystać przygotowując z niego deser. To popularne warzywo jest bogate w witaminy, sole mineralne i błonnik. Mimo charakterystycznego, kwaskowatego smaku doskonale sprawdzi się jako odświeżający i bardzo ciekawy dodatek – w szczególności do ciast z rabarbarem.

Rabarbar, czyli rzewień, w Polsce znany jest dopiero od XVIII wieku. Warto włączyć rabarbar do letniego jadłospisu ze względu na jego oryginalny, nieco cierpki smak oraz zawartość cennych substancji odżywczych, takich jak m. in: witamina C, sód, potas, żelazo, magnez oraz błonnik. Świeży rabarbar najlepiej wykorzystywać w potrawach do końca czerwca. Później jego kłącza stają się nieprzyjemnie gorzkie.

Przepis na proste ciasto z rabarbarem i jabłkami

Składniki na ciasto z rabarbarem i jabłkiem:

200 g margaryny lub masła,

1 kłącze rabarbaru,

1 średniej wielkości jabłko, np. antonówka,

1 szklanka cukru,

1 małe opakowanie cukru waniliowego,

4 łyżki wody,

2 jajka,

2 szklanki mąki tortowej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

cukier puder do dekoracji,

bułka tarta lub otręby (owsiane, pszenne) do wysypania blaszki/tortownicy.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 15 minut + 60 minut pieczenia

Jak przygotować ciasto z rabarbarem i jabłkami?

1. W małym rondelku rozpuść margarynę (zostaw odrobinę margaryny na papierku – do wysmarowania tortownicy), dodaj wodę i cukier (również waniliowy). Podgrzewaj do czasu, aż cukier całkowicie się rozpuści. Nie dopuść do wrzenia. Odstaw do ostudzenia.

2. Przygotuj owoce. Rabarbar umyj, obierz i pokrój w małe kawałki (około 2-3cm), usuń wszystkie włókna i niteczki. Jabłko obierz ze skórki i zetrzyj na tarce o dużych oczkach.

3. W dużej misce wymieszaj pozostałe składniki (oprócz owoców) i zmiksuj razem z przestudzoną margaryną z cukrem.

4. Wlej ciasto do wysmarowanej margaryną i wysypaną bułką tartą lub otrębami tortownicy. Na wierzchu poukładaj przygotowanie wcześniej owoce.

5. Piecz w piekarniku nagrzanym do 160 stopni Celsjusza przez około 60 minut. Pod koniec sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest gotowe.

6. Jeszcze ciepły placek posyp cukrem pudrem.

Ciasto z rabarbarem i jabłkami najlepiej smakuje z kleksem bitej śmietany.

Przepis na proste ciasto z rabarbarem i bezą

Składniki na ciasto z rabarbarem i bezą (12 porcji)

200 g cukru pudru,

420 g mąki pszennej,

200 g masła lub margaryny,

1 opakowanie cukru waniliowego,

6 żółtek jaja,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

2 średniej wielkości kłącza rabarbaru.

Składniki na bezę

100 g cukru,

szczypta soli,

6 białek.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 20 minut + około 60 minut pieczenia

Jak przygotować ciasto z rabarbarem i bezą?

1. Umyj, obierz i pokrój w kostkę rabarbar. Usuń wszystkie włókna.

2. Masło lub margarynę zmiksuj z cukrem i cukrem waniliowym na gładką, niemal białą masę. Cukier musi się całkowicie rozpuścić. Dodaj żółtka, przesianą mąkę, proszek do pieczenia i dokładnie wymieszaj. Masa będzie przypominała kruszonkę do ciasta. Garść odłóż – do posypania wierzchu ciasta.

3. Średniej wielkości blaszkę wyłóż papierem do pieczenia lub wysmaruj masłem i wyłóż na nią równomiernie ciasto. Nakłuj w kilku miejscach widelcem – dzięki temu nie utworzą się pęcherzyki z powietrzem. W trakcie pieczenia ciasto podwoi swoją objętość.

4. Na cieście ułóż kawałki rabarbaru.

5. Przygotuj bezę: ubij białka z solą na sztywną pianę, następnie stopniowo i delikatnie dodawaj cukier i dokładnie wymieszaj.

6. Ułóż pianę na cieście w dowolny sposób. Możesz uformować kleksy – po jednym na każdy kawałek ciasta. Posyp całość kruszonką.

7. Piecz w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez 20 minut. Po tym czasie zmniejsz temperaturę do 160 stopni i piecz przez kolejne 30-40 minut.

Ciasto z rabarbarem i bezą wyśmienicie smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno. Doskonałym dodatkiem do niego są domowe lody śmietankowe.