Ciasto czekoladowe na bazie orzechów pekan, kakao i masła to smaczny deser, którym można poczęstować rodzinę w Boże Narodzenie. Gorący placek, po wyjęciu z piekarnika, nadziewa się kawałkami gorzkiej czekolady, przez co jego smak jest jeszcze bardziej wyrazisty.

Wilgotne ciasto czekoladowe przypomina klasyczne brownie, jednak jest od niego bardziej puszyste. Świąteczny wypiek z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom czekolady oraz orzechów pekan. Stanowią one wysoce kaloryczną przekąskę. 100 gramów orzechów pekan to ponad 600 kalorii. Pomimo kalorycznością są one bardzo zdrowe, ponieważ zawierają duże ilości białka, żelazo, magnez, potas, kwas foliowy a także witaminy, zwłaszcza E oraz K.

Ciasto czekoladowe z orzechami, krok po kroku

Orzechy pekan można zastąpić włoskimi lub laskowymi Przed dodaniem ich do ciasta, należy je tylko posiekać na większe kawałki.

Potrzebujesz:

formy do ciasta o wymiarach 24 x 24 cm,

papieru do pieczenia,

małego rondla,

miksera.

Składniki:

90 g masła,

100 g orzechów pekan,

300 g cukru białego,

60 g kakao,

200 g pszennej mąki,

100 ml przegotowanej wody,

3 kurze jajka,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

szczypta soli,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 tabliczki gorzkiej czekolady.

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania:

W rondlu rozpuść masło i odczekaj, aż trochę ostygnie.

Do ostudzonego masła dodaj kakao oraz cukier i ucieraj, aż do uzyskania gładkiej masy.

Wlej wodę.

Dodawaj po jednym jajku, cały czas miksując.

Mąkę pszenną wymieszaj z cukrem waniliowym, solą oraz proszkiem do pieczenia.

Dodaj do utartych jajek z masłem.

Orzechy pekan pokrój na większe kawałki, przesyp do masy i delikatnie wymieszaj.

Formę do ciasta wyłóż papierem do pieczenia i przelej do środka jajeczną masę.

Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza.

Ciasto czekoladowe piecz przez 20 minut.

Połam gorzką czekoladę na kawałki i umieść je w jeszcze gorącym cieście.

Deser czekoladowy podawaj delikatnie oprószony cukrem pudrem.

Smacznego!