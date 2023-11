Buddha Bowl od kilku lat podbija świat kulinarny. To prosty i szybki posiłek, który w 100% trafi w Twój gust. Wystarczy czy wybierzesz swoje ulubione składniki i skomponujesz je w odpowiednich ilościach. Co to właściwe jest Buddha Bowl i jak przygotować to danie?

Reklama

Co to jest Buddha Bowl?

Buddha Bowl to w tłumaczeniu miska Buddy, oznacza posiłek pełen różnorodnych, zdrowych składników. Ma nieskończenie wiele kombinacji, a do jej stworzenia możemy wybrać nasze ulubione produkty. To pełnowartościowe i bardzo zdrowe danie, które wpasuje się w każdą dietę. Mogłoby się wydawać, że tak na prawdę Buddha Bowl to mieszanka przypadkowych składników. Nie do końca jednak tak jest, trzeba się trzymać kilku ważnych zasad.

Jak skomponować Buddha Bowl?

Buddha Bowl nie jest sałatką z resztek zalegających w lodówce. To pełnowartościowy i zbilansowany posiłek. Musi mieć dużo witamin i wartości odżywczych, być sycący i kolorowy.

Podstawą miski rozmaitości są zielone liście. Świetnie nadadzą się tutaj szpinak, jarmuż, rukola oraz roszponka, ale tak na prawdę sprawdzi się każda sałata lub kapusta.

Produkty pełnoziarniste dodadzą energii i dadzą poczucie sytości. Najzdrowsze źródła witamin i składników odżywczych to:

kasza gryczana

kasza bulgur

kasza kuskus

kasza pęczak

ryż dziki

ryż pełnoziarnisty

quinoa

Świeże, chrupiące warzywa to ważny element Buddha Bowl. Najlepiej jakby w misce pojawiły się 2-3 rodzaje warzyw. Przykładowe warzywa, które świetnie sprawdzą się w tym daniu, to:

ogórek,

papryka,

kalafior,

brokuł,

seler naciowy,

cukinia,

fasolka szparagowa,

marchewka,

burak.

Warzywa mogą surowe, pieczone, marynowane lub kiszone. Pamiętaj jednak, że to te surowe mają najwięcej witamin.

Aby danie było odpowiednio zbilansowane, musi znaleźć się w nim białko. Znajdziemy je nie tylko w mięsie, ryba czy owocach morza, lecz także w:

tofu,

jajku,

roślinach strączkowych: ciecierzyca, fasola, groszek, bób,

produktach sojowych: tofu, tempeh,

nabiale np. twaróg.

Dobre, zdrowe tłuszcze to ostatni element Buddha Bowl, ale wcale nie mniej ważny. Wybieraj tłuszcze nienasycone, bogate w kwasy omega i wartości odżywcze, takie jak:

awokado lub quacamole,

orzechy lub masło orzechowe,

sezam lub pasta tahini,

oliwa z oliwek / olej lniany,

pestki: dyni, słonecznika,

pesto.

Przepisy na Buddha Bowl

Przepis na Buddha Bowl z łososiem i ryżem

łosoś filet 150 g

ryż dziki - 50 g

szpinak 100 g

1/2 papryki

1/4 brokuła

2 łyżki oleju lnianego lub oliwy

sezam czarny

1/2 cytryny - do łososia

Łososia pieczemy z dodatkiem soli, pieprzu i cytryna - 12-15 minut w 180 stopniach. Ryż gotujemy z odrobiną soli. Brokuła gotujemy na parze przez 5-7 minut. Umyty szpinak wsypujemy do miski. Resztę składników kroimy w duża kostkę (łosoś, papryka, brokuł). Układamy obok siebie w misce, polewamy olejem lnianym i posypujemy sezamem.

Przepis na Buddha Bowl Raw - na surowo / wegański

100 g jarmużu

1/2 puszki groszku

1/2 awokado

1 marchewka

5 rzodkiewek

1/4 kalafiora

3 pieczarki

pesto z pietruszki, czosnku i oliwy wyciskanej na zimno

Awokado kroimy w grube piórka, rzodkiewkę i pieczarki w plastry. Kalafiora rozdrabniamy. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Umyty jarmuż układamy na spodzie miski. Warzywa i pieczarki okładamy obok siebie. Pół pęczka pietruszki miksujemy z 3 łyżkami oliwy i ząbkiem czosnku. Warzywa polewamy sosem. Wszystko doprawiamy solą i pieprzem.