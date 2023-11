Wegetariańskie i wegańskie święta wiążą się z koniecznością wyeliminowania z przepisów niektórych składników oraz zrezygnowania z potraw mięsnych. Zamiennikiem mięsa dodawanego do świątecznego bigosu może być soczewica, a sera twarogowego w serniku – kasza jaglana.

Reklama

Wegetariańskie i wegańskie święta Bożego Narodzenia nie są jednoznaczne z rezygnacją z tradycyjnych potraw. Wystarczy jedynie zmodyfikować przepisy, aby nie pojawiły się w nich produkty pochodzenia zwierzęcego.

Jak przygotować wegańskie święta?

Święta Bożego Narodzenia to czas spędzany w rodzinnej atmosferze przy obficie zastawionym stole różnymi tradycyjnymi, polskimi potrawami. Mając w rodzinie wegan lub wegetarian, konieczne jest zmodyfikowanie klasycznych bożonarodzeniowych przepisów tak, by dostosować potrawy do odmiennych zasad żywieniowych. Dieta wegańska i wegetariańska zyskuje coraz więcej zwolenników. Weganie wykluczają ze swojego sposobu żywienia wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego, a więc mięsa, mleko i jego przetwory, jaja. Wegetarianizm jest mniej restrykcyjną dietą. Istnieje jego kilka odmian, ale większość wegetarian dopuszcza jedzenie nabiału, jaj, niekiedy również ryb. Propozycjami bożonarodzeniowych potraw, które sprawdzą się w diecie wegańskiej i wegetariańskiej są m.in. tofu zamiast ryb, roślinne ciasta (np. biszkopt bez jaj, sernik z kaszy jaglanej), wegańskie krokiety i pierogi z kapustą i grzybami (ciasto pierogowe przygotowuje się bez żółtek jaj), jarski bigos, pasztet z jarmużem i żurawiną lub z soczewicy i kaszy jaglanej, kawior z bakłażana, pasta z białej fasoli z makiem i wiele innych.

Przepis na wegański bigos

Składniki:

500 g kiszonej kapusty,

1 cebula,

1 marchewka,

3 łyżki oliwy extra vergine,

1 ząbek czosnku,

200 g soczewicy,

25 g suszonych grzybów,

10 suszonych śliwek,

3 łyżki sosu sojowego,

2 łyżki posiekanej natki pietruszki,

przyprawy: 1 liść laurowy, 3 ziela angielskie, łyżeczka suszonego oregano, łyżeczka tymianku, 3 ziarna jałowca.

Sposób przygotowania:

W większym garnku na rozgrzanej oliwie zeszklij cebulę oraz pokrojony w cienkie plasterki czosnek. Następnie dodaj startą marchewkę. Całość smaż przez 2-3 minuty.

Do garnka dodaj kiszoną kapustę, soczewicę, pokrojone śliwki oraz pokruszone suszone grzyby .

. Bigos dopraw pieprzem i pozostałymi przyprawami. Całość smaż przez kilka minut ciągle mieszając.

Do bigosu wlej 3 szklanki wody (ewentualnie domowego bulionu). Dodaj sos sojowy i łyżeczkę cukru. Po zagotowaniu kontynuuj gotowanie przez 45 minut pod przykryciem.

Przepis na wegetariański pasztet z marchewki, kaszy jaglanej i czerwonej soczewicy

Składniki:

1/3 szklanki suchej kaszy jaglanej,

500 g marchewki,

1 szklanka czerwonej soczewicy,

250 g ciecierzycy z puszki,

2 łyżki oliwy,

1 cebula,

1 ząbek czosnku,

650 ml jarzynowego bulionu,

2 jaja,

przyprawy: 1/3 łyżeczki ostrej papryki (w proszku), 1 łyżka startego imbiru, ½ łyżeczki słodkiej papryki, ½ łyżeczki kurkumy.

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz i pokrój w kosteczkę, a następnie zeszklij w garnku na oliwie. Dodaj posiekany czosnek, imbir oraz obraną i pokrojoną w cienkie plasterki marchewkę. Całość smaż przez około 3 minuty.

Do garnka wlej 250ml bulionu. Całość gotuj pod przykryciem przez 15 minut. Następnie dodaj pozostały bulion, soczewicę i kaszę. Dopraw solą, pieprzem, papryką i kurkumą. Gotuj przez 15 minut. Ostudź.

Odcedzoną ciecierzycę zmiksuj blenderem (można dodać 3 łyżki masła migdałowego lub orzechowego). Dodaj do niej ugotowane warzywa z soczewicą i kaszą. Na koniec dodaj jajka i całość dokładnie wymieszaj.

Piekarnik nagrzej do 180 stopni Celsjusza. Do formy keksowej wyłożonej papierem do pieczenia nałóż przygotowaną masę. Pasztet piecz przez około godzinę.

Smacznego!

Reklama

Natalia Szubiela