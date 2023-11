Masło migdałowe w prosty sposób przygotuje się samodzielnie w domu, wykorzystując blender. Domowe masło jest produktem całkowicie naturalnym, a tym samym o najwyższych właściwościach prozdrowotnych. Związki w nim obecne opóźniają proces starzenia się skóry, chronią przed zawałem serca i nowotworami, a także poprawiają pamięć i koncentrację.

Reklama

Masło migdałowe stanowi zamiennik dla tradycyjnych smarowideł pieczywa. Jest źródłem niezbędnych dla organizmu nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wykazują korzystny wpływ na zdrowie. Migdały przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia różnych chorób, m.in. cukrzycy i miażdżycy tętnic.

Właściwości prozdrowotne masła migdałowego

Masło migdałowe, zwłaszcza w 100% naturalne, bez żadnych dodatkowych składników i ulepszaczy smaku posiada wysokie wartości odżywcze. Dostarcza dużych ilości witaminy E, która należy do substancji antyoksydacyjnych. Witamina ta przyczynia się do hamowania procesów starzenia się skóry, dlatego potocznie nazywana jest „witaminą młodości”. Masło z migdałów jest dobrym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które działają przeciwzapalnie i pozytywnie oddziałują na układ sercowo-naczyniowy. Regularne stosowanie masła migdałowego w diecie może prowadzić do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu LDL przy jednoczesnym podniesieniu stężenia „dobrego” cholesterolu HDL. Ponadto masło na bazie migdałów ma właściwości przeciwzakrzepowe. Skutkuje to zmniejszeniem ryzyka rozwoju chorób, takich jak: miażdżyca, zawał mięśnia sercowego oraz udar mózgu. Migdały redukują również możliwość wystąpienia cukrzycy. Nienasycone kwasy tłuszczowe i błonnik pokarmowy zawarte w maśle migdałowym prowadzą do uregulowania poziomu glukozy we krwi, a także poprawiają odpowiedź komórek i tkanek na insulinę, chroniąc przed insulinoopornością (niewrażliwością organizmu na insulinę, która może stanowić początek cukrzycy). Związki przeciwutleniające występujące w maśle migdałowych chronią przed rozwojem chorób nowotworowych.

Masło migdałowe – źródło cennych minerałów

Migdały, na bazie których produkuje się masło, są również źródłem cennych składników mineralnych, takich jak wapń, cynk, fosfor i magnez. Dzięki nim masło migdałowe wpływa na prawidłową pracę serca, mięśni, nerek oraz mózgu. Cynk zapewnia zdrowy wygląd i optymalną kondycję skóry, włosów i paznokci. Zawartość magnezu oraz witamin z grupy B w migdałach przyczynia się do wspomagania pracy układu nerwowego, co skutkuje polepszeniem zdolności poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja oraz uwaga. Ponadto, związki te wykazują właściwości antydepresyjne oraz zapobiegają wyczerpaniu psychicznemu. Wapń stanowi podstawowy składnik budulcowy kości oraz uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Jego optymalna ilość w diecie chroni m.in. przed rozwojem osteoporozy i krzywicy.

Reklama

Domowe masło migdałowe – jak zrobić?

Masło migdałowe dostępne jest w wielu sklepach i supermarketach, jednak przez jego zakupem należy dokładnie zapoznać się ze składem umieszczonym na opakowaniu. Wiele produktów jest wzbogacanych o dodatkowe substancje, sól oraz cukier. Najzdrowszą alternatywą jest domowe masło migdałowe, które przygotuje się w prosty sposób. Aby otrzymać słoiczek o pojemności około 300 ml, potrzebne jest 400 g migdałów. Wkłada się je do miski, zalewa wrzącą wodą i pozostawia na około 5 minut. Następnie migdały obiera się ze skórki i osusza na ściereczce. Kolejnym krokiem jest ułożenie migdałów na blasze wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia i pieczenie ich w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 15 minut. Upieczone migdały należy zmiksować przy pomocy blendera, aż do uzyskania jednolitej, gładkiej i oleistej masy. Do przygotowanego masła migdałowego można dodać odrobinę soli do smaku i/lub miodu. Domowe masło migdałowe znajduje szerokie zastosowanie w kuchni, zarówno do dań słodkich, jak też wytrawnych. Może być wykorzystywane jako dodatek do pieczywa, owsianki, a także omleta. Nierzadko dodawane jest do kruchych ciasteczek, naleśników oraz gofrów. Masłem migdałowym można również wzbogacić smak makaronu z kurczakiem.