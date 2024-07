Bób jest bogaty w wartości odżywcze, podobnie jak inne roślinny strączkowe. Zawiera dużo białka, które z powodzeniem może zastąpić to pochodzenia zwierzęcego. Jest również źródłem kwasu foliowego. Dodatkowo jest bardzo smaczny i można go użyć w wielu wiosennych daniach. Poznaj wszystkie właściwości zdrowotne bobu. Jak bób wpływa na nasz organizm?

Jak jeść bób – gotowany czy surowy?

Bób można jeść zarówno na surowo, jak i po ugotowaniu. Młode ziarna nadają się do jedzenia od razu po wyjęciu ze strąków, gdyż ich skórka nie jest twarda. Znajduje się w niej najwięcej witamin. Bób gotuje się na parze lub w lekko osolonej wodzie. Gotowanie pozbawia bób witamin i materiałów o około 40% względem surowego produktu. Warto skrócić przyrządzanie roślin do kilku minut lub gotować go na parze, wtedy nie ulotni się aż tak dużo substancji odżywczych.

Bób - właściwości zdrowotne i składniki odżywcze

Bób stanowi doskonały zamiennik białka pochodzenia zwierzęcego. Dzięki temu jest często polecany osobom, które rezygnują z jedzenia mięsa. W 100 gramach bobu jest 7,60 gramów białka. Pozwala to na dostarczanie do organizmu tego składnika, bez udziału niezdrowych nasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w mięsie.

Oprócz tego, bób zawiera niewiele sodu, jest dobrym źródłem potasu oraz błonnika, który sprzyja redukcji cholesterolu we krwi, przez co reguluje ciśnienie.

Czy bób jest kaloryczny?

Ugotowany bób zawiera sporo, bo 110 kcal w 100 gramach. Mimo to jest pożądanym składnikiem diety, gdyż zawiera niewiele tłuszczu, a za to mnóstwo rozpuszczalnego błonnika. Dzięki temu pomaga kontrolować wagę, na długo pozostawia uczucie sytości i spowalnia proces trawienia.

Dlaczego kobiety w ciąży powinny jeść bób?

Kobieta w ciąży powinna jeść dziennie nie mniej niż 400 mikrogramów kwasu foliowego. Kwas foliowy bierze udział w procesie wzrostu komórek i zapobiega wadom rozwojowym płodu. 100 gramów bobu zaspokaja aż 106% tego zapotrzebowania.

W przypadku cukrzycy ciążowej jedzenie bobu jest niewskazane przez jego wysoki indeks glikemiczny (gotowany – 80, surowy – 40). Bób stanowi przez to obciążenie dla trzustki.

Czy bób wyleczy anemię?

Bób pomaga w leczeniu anemii różnego rodzaju. Jako źródło żelaza pomaga w leczeniu niedokrwistości mikrocytarnej. Ze względu na dużą zawartość kwasu foliowego i witaminy B12 korzystnie wpływa także na leczenie anemii megaloblastycznej. W obu przypadkach niedokrwistości dochodzi do zaburzenia produkcji czerwonych krwinek, które odpowiadają za transport tlenu do komórek. Jedzenie bobu pomaga przywrócić równowagę.

Kiedy nie powinno się jeść bobu?

Do najważniejszych przeciwwskazań przy jedzeniu bobu należą:

dna moczanowa,

problemy z trzustką,

choroby układu pokarmowego,

choroby nerek - kamienie i piasek w nerkach,

fawizm, czyli tzw. choroba fasolowa,

wskazania do diety lekkostrawnej.