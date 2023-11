Bieganie jest łatwą, ale też dosyć monotonną dyscypliną sportu. Właśnie z tym związany jest jeden z najczęstszych problemów biegaczy na amatorskim poziomie. Chodzi o brak motywacji do regularnych treningów. Sposobów na radzenie sobie z tego rodzaju kryzysami jest wiele. Wszystko zależy jednak od etapu, na którym on występuje.

W przypadku niektórych osób problemy z motywacją zaczynają się jeszcze przed rozpoczęciem regularnych treningów. W takich sytuacjach znalezienie mobilizujących bodźców jest stosunkowo łatwe. Trudniej z okiełznaniem kryzysu mają biegacze-amatorzy, którzy po pewnym czasie tracą zapał i chęci do dalszych treningów.

Sposoby na motywację do biegania dla początkujących

Jedną z najczęściej powtarzanych teorii dotyczącą uprawiania sportu (nie tylko biegania) jest ta, która mówi, że najtrudniej jest zacząć. I zazwyczaj jest to prawda, ponieważ kiedy aktywność fizyczna wpisze się na stałe do naszego kalendarza, to ma taki sam priorytet, jak inne obowiązki. Osoby, które rozważają rozpoczęcie przygody z bieganiem albo już ją rozpoczęły, lecz szybko się zraziły, powinny zastosować się do sprawdzonych rad dla początkujących biegaczy. W pierwszej kolejności należy:

stworzyć plan treningowy,

określić realne cele krótkoterminowe i długoterminowe,

wybierać ciekawe trasy biegowych wypadów.

Te porady w znacznym stopniu ułatwiają regularne trenowanie. Ci, którzy podczas biegania bardzo się nudzą, mogą urozmaicić ten czas na wiele sposobów. Najpopularniejsze jest słuchanie ulubionej muzyki, ale można też słuchać audycji radiowych czy audiobooków. Dobrze sprawdzają się też gadżety dla biegaczy, jak chociażby: pulsometr, zegarek ze stoperem czy inteligentna opaska na rękę (m.in. mierzy dystans, kroki i spalone kalorie).

Sposoby motywacyjne dla zaawansowanych biegaczy

W przypadku doświadczonych biegaczy-amatorów problemy ze znalezieniem motywacji są bardziej poważne. Osobom takim raczej nie pomoże już nowy gadżet czy ułożenie odmienionej tracklisty muzyki. Jeżeli biegacz do tej pory uprawiał sport tylko dla przyjemności, to może spróbować swoich sił w zawodach. One dodają mobilizacji do treningów, a podczas samej imprezy wyzwalają dużo emocji i adrenaliny. Ci, którzy nie przepadają za rywalizacją, mogą natomiast pomyśleć o zaangażowaniu się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Mając świadomość, że pokonywane kilometry pomagają innym, czuje się wewnętrzną satysfakcję oraz dalszą chęć niesienia pomocy.

W mobilizacji może pomóc również... Internet. Fora internetowe i portale społecznościowe zrzeszają miłośników danych dyscyplin i pozwalają na wymianę uwag oraz porównywanie osiągnięć. Ciekawym rozwiązaniem jest też stworzenie bloga o tematyce biegowej. Jeśli pomysł na tego typu treści okaże się trafny, to zainteresowanych będzie coraz więcej, co powinno przełożyć się na chęci nie tylko do pisania, ale też biegania.