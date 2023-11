Beach tennis jest plażową odmianą klasycznego tenisa. Tak przynajmniej jest definiowany, choć podobieństw w kwestii zasad gry, sprzętu czy wymiarów boiska jest niewiele. Beach tennis jest ciekawą formą relaksu na plaży, ale ze względu na dosyć wysokie koszty związane z zakupem sprzętu, nie jest on w Polsce zbyt popularny.

W zasadzie jedynym podobieństwem beach tennisa i klasycznej odmiany dyscypliny jest to, że do uprawiania tego sportu potrzebne są rakiety i piłka. Trzeba jednak zaznaczyć, że sprzęt w obu przypadkach znacząco różni się od siebie i poza nazewnictwem nie mają ze sobą nic wspólnego.

Sprzęt do tenisa plażowego – gdzie kupić i jakie są ceny?

Dostępność profesjonalnego sprzętu do beach tennisa w Polsce nie jest duża. Niewielka popularność tej stosunkowo młodej dyscypliny (oficjalnie uznano ją za dyscyplinę sportową w 2007 roku) sprawia, że oferty sklepów w naszym kraju są dosyć wąskie. Osoby, które chcą zacząć przygodę z beach tennisem na początek powinny kupić specjalne rakiety i piłki.

Rakiety w porównaniu do „normalnych” rakiet tenisowych są zdecydowanie mniejsze i nie posiadają charakterystycznych strun. Profesjonalny sprzęt jest dostosowany do turniejowych wymogów – rakieta nie może być dłuższa niż 55 cm i szersza niż 30 cm. Jeśli chodzi natomiast o piłki, to są to tzw. „soft balls” o obniżonym ciśnieniu.

Decydując się na zakup sprzętu do beach tennnisa, należy liczyć się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych. Ceny dobrych rakiet dla graczy rekreacyjnych zaczynają się od około 200-300 złotych, piłki można kupić za kilkanaście złotych. Często zawodnicy we własnym zakresie kupują również siatkę i taśmy do linii, które można rozłożyć na plaży. Na polskich plażach boisk do beach tennisa jest bowiem niewiele.

Jakie są zasady gry w beach tennisa?

W tenisa plażowego gra się zawsze w parach, deblowych lub mieszanych. Zawodnicy rywalizują na boisku o wymiarach: 16 m długości i 8 m szerokości. Jest ono przedzielone siatką zawieszoną na wysokości 170 cm. Ogólne zasady są proste – punkt zdobywa para, która zagra kończącą piłkę w pole przeciwnika lub jeśli ci popełnią błąd (zagranie w siatkę lub na aut). Punkty liczy się tak, jak w klasycznej odmianie tenisa: 0-15, 0-30, 0-40- gem. Rywalizacja trwa do wygrania dwóch setów (sześć wygranych gemów w każdym secie, a w przypadku stanu 6:6 rozgrywany jest tie-break do 7 punktów).