Barre workout to intensywne i bardzo efektywne ćwiczenia, które angażują całe ciało. Trening wzmacnia mięśnie, poprawia postawę ciała, a także pozwala osiągnąć smukłą sylwetkę. Barre workout to połączenie fitnessu i baletu z elementami klasycznego aerobiku oraz jogi.

Reklama

Barre workout zyskał popularność po premierze amerykańskiego filmu “Czarny Łabędź” z 2010 r. Odtwórczyni głównej roli w produkcji, Natalie Portman, przygotowywała się do zagrania baletnicy pod okiem profesjonalnej tancerki, która opracowała dla niej specjalny program treningowy. Ćwiczenia stanowiły połączenie baletu z fitnessem, co szybko spotkało się z dużym zainteresowaniem i na dobre zagościło w profesjonalnych klubach fitness.

Barre workout - na czym polega trening?

Barre workout to ćwiczenia przy drążku, na którym trenują profesjonalne baletnice, jednak z aktywności mogą również korzystać osoby, które nie miały wcześniej z baletem nic wspólnego. Zajęcia to połączenie ćwiczeń z zakresu fitnessu, baletu oraz jogi. Wbrew pozorom trening jest bardzo intensywny i wymaga zaangażowania wszystkich mięśni ciała. Zajęcia odbywają się przy rytmicznej i szybkiej muzyce. Do wykonywania ćwiczeń wystarczy wygodny strój sportowy i nie ma potrzeby kupowania specjalnego body czy baletek.

Trening barre - efekty

Godzinny trening barre pozwala spalić ok. 300 kcal. Ćwiczenia przy drążku angażują wszystkie mięśnie, ze szczególnym uwzględnieniem dolnych partii ciała, tj.: pośladków, ud, łydek. Barre workout wzmacnia tułów i kręgosłup, poprawiając tym samym postawę. Już po kilku tygodniach intensywnych ćwiczeń chodzenie z wyprostowanymi plecami, stanie się naturalnością. Trening barre rewelacyjnie wysmukla całą sylwetkę, pozwala spalić zbędny tłuszcz, a przy okazji zapewnia dobrą zabawę i odskocznię od tradycyjnych zajęć na siłowni.

Barre workout - dla kogo?

Reklama

Trening barre to propozycja dla każdego, niezależnie od wieku. Ze względu na to, że ćwiczenia zawierają w sobie elementy baletu, częściej korzystają z nich kobiety, niż mężczyźni, jednak trening rewelacyjnie sprawdza się u obu płci. Barre workout to wyjątkowa propozycja dla pań po ciąży, które zmagają się z odstającym brzuszkiem i wiotką skórą oraz chcą wzmocnić mięśnie kręgosłupa.