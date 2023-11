Na awokado przepisy są proste, a efekty pyszne i zdrowe, większość z receptur nie wymaga obróbki cieplnej. Awokado to owoc, który ma właściwości zdrowotne. Obniża cholesterol, poprawia stan cery, chroni układ sercowo-naczyniowy i pozytywnie wpływa na układ nerwowy.

Żeby sprawdzić, czy awokado jest dojrzałe, należy lekko nacisnąć je w górnej części – w tej, gdzie łączy się z gałązką, czyli węższej. Owoc powinien być lekko miękki.

Jak jeść awokado? Obieranie i krojenie

Awokado po przyniesieniu do domu należy dokładnie umyć, a następnie rozciąć je na pół wzdłuż. Powstałe w ten sposób dwie połówki awokado należy ująć w dłonie i przekręcić w przeciwnych kierunkach. W ten sposób odsłania się pestkę, którą należy usunąć.

Awokado można obrać lub wydrążyć. Od dojrzałego owocu skórka powinna odchodzić obierana palcami, pierwsze nacięcie można wykonać nożem. W ten sposób uzyskuje się zwarty kawałek, który można pokroić w kostkę czy plastry. Jeśli awokado ma być rozdrobnione na masę, można je wydrążyć z łupiny łyżeczką.

Przepisy z awokado: pasta, kanapka, sałatka

Pasta z awokado, czyli guacamole, to danie kuchni meksykańskiej. Podstawowy przepis zawiera tylko rozdrobniony miąższ z awokado, sól i sok z limonki. Do guacamole można dodać też ząbek czosnku, drobno posiekane cebulę, papryczkę chili, kolendrę czy pomidory. Składniki wystarczy wymieszać i doprawić. Pasta z awokado najlepiej smakuje ze świeżym pieczywem, grzankami, chipsami z tortilli lub jako dodatek do dań na gorąco takich jak burito czy pieczony kurczak.

Przepis na kanapkę z awokado także jest prosty. Wystarczy na dowolnym pieczywie położyć kilka plasterków awokado lub guacamole, a na wierzchu ułożyć jajko na twardo pokrojone w plastry. Kanapkę można posypać czarnym pieprzem.

Awokado jest też znakomitym dodatkiem do sałatki ze świeżych warzyw z dodatkiem grillowanego kurczaka czy jajek. Miąższ należy pokroić w kostkę lub plastry wedle uznania i ułożyć awokado na mieszance zielonych sałat z dodatkiem pomidorów, cebulki, papryki i ewentualnie ogórka. Całość należy polać sosem winegret lub innym ulubionym. Do sałatki według różnych przepisów można dodać też upieczoną lub usmażoną pierś z kurczaka, jajka na twardo lub w koszulce oraz ser mozzarella.