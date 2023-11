Istnieje wiele produktów, które są bogate w składniki odżywcze mające pozytywny wpływ na kondycję serca i całego układu krwionośnego oraz wspomagają profilaktykę chorób. Przede wszystkim trzeba szukać tych, które zawierają błonnik, kwas foliowy, antyoksydanty, magnez, potas, wapń i żelazo.

Decydując się na zmianę nawyków żywieniowych, w celu wzmocnienia serca, należy przede wszystkim ograniczyć spożycie cukru, czerwonego mięsa i soli. Poniżej znajduje się lista 10 produktów, które pomogą utrzymać układ krwionośny w dobrej kondycji.

1. Wiśnie

Wiśnie są bogatym źródłem antyoksydantów, które niszczą wolne rodniki odpowiedzialne m. in. za uszkodzenia naczyń krwionośnych. Można je jeść w postaci konfitur lub kompotów. Warto jednak pamiętać, aby wybierać jedynie te z niską zawartością cukru.

2. Czerwone wytrawne wino

Czerwone wino to kolejna „bomba antyoksydacyjna”. Warto jednak pamiętać, że składniki te są zawarte głównie w skórkach czerwonych winogron, dlatego trunek ten w wersji białej nie ma tak dobroczynnego wpływu na serce. Oczywiście wino najlepiej pić z umiarem, jeden kieliszek maksymalnie dwa razy w tygodniu zupełnie wystarczy.

3. Oliwa z oliwek

Oliwa z oliwek, szczególnie ta wysokiej jakości i z pierwszego tłoczenia, zawiera polifenole, które należą do jednych z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Ponadto oliwa z oliwek zawiera kwasy tłuszczowe, które obniżają poziom złego (LDL), natomiast podnoszą poziom dobrego cholesterolu (HDL) we krwi.

4. Tofu

Tofu to ser z mleka sojowego. Zawiera dużo cennych minerałów (m. in. magnez, wapń i potas), witamin i kwasów tłuszczowych. Jest to pożywny i zdrowszy zastępnik np. czerwonego mięsa.

5. Czarna fasola

Czarna fasola to bogactwo kwasu foliowego, magnezu i antyoksydantów. Warto włączyć ją do jadłospisu również ze względu na jej ciekawy smak i dekoracyjny wygląd.

6. Kawa

Wypijanie około 3 filiżanek delikatnej kawy dziennie utrzymuje układ krwionośny w dobrej kondycji, Osoby z nadciśnieniem powinny ograniczyć jej ilość do jednej filiżanki - warto pamiętać, że w takich ilościach jest produktem zdrowotnym.

7. Burak

Burak oraz botwina to źródło niezbędnych do utrzymania ciśnienia krwi na optymalnym poziomie pierwiastków (żelazo, magnez i potas). Można z nich przyrządzać pyszne i dietetyczne dania, np. carpaccio z buraka.

8. Orzechy włoskie

Orzechy są idealne jako przekąska. Należy jednak spożywać je w umiarkowanych ilościach (50 g dziennie) ponieważ są wysokokaloryczne. Ich regularne jedzenie pomaga obniżyć poziom cholesterolu oraz chroni przed wolnymi rodnikami.

9. Pomidory

Pomidory są doskonałym i pysznym źródłem magnezu i potasu. Ponadto zawierają likopen – silny przeciwutleniacz. Suszone pomidory nie tylko są bogatsze w cenne składniki odżywcze, ale również zawierają dużo błonnika. Regularne jedzenie pomidorów zmniejsza ryzyko zawału serca.

10. Produkty wieloziarniste

Pieczywo i produkty, takie jak: brązowy ryż, np. razowy makaron, kasze, płatki, to cenne źródło błonnika, magnezu i wielu witamin. Ponadto po ich spożyciu dłużej utrzymuje się uczucie sytości, co ogranicza sięganie po przekąski.