Jest zwiastun roastu Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka! TVN po raz kolejny zdecydował się wyemitować to kontrowersyjne show. Roast pięściarza zobaczymy 16 marca o godzinie 22.30. Nagranie odbędzie się trzy dni wcześniej, a widzowie już mogą kupować bilety. Wśród gości, którzy wykpią Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka będą stand-uperzy Rafał Pacześ, Łukasz „Lotek” Lodkowski i Katarzyna Piasecka, dziennikarze Maciej Orłoś i Rafał Bryndal oraz wokalista Tomasz „Titus” Pukacki. Roast poprowadzi Kacper Ruciński.

Przypomnijmy, że we wrześniu TVN wyemitował roast Michała Szpaka, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Czym jest roast?

Roast (w wolnym tłumaczeniu przypiekanie, grillowanie...) to nic innego jak show, w którym występuje roastowany i zaproszeni goście. To oni wygłaszają wulgarne, kpiące monologi w stronę "ofiary". W tym przypadku Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka. Często jednak goście rzucają obraźliwe teksty też w swoją stronę. To bardzo mocny humor i nie każdemu się podoba. Wszyscy zaproszeni muszą wykazać się dużym dystansem do siebie.

Zwiastun roastu Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka

Jednym z gości będzie Rafał Bryndal