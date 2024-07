Choć filmowy świat żyje już rozdaniem Oscarów, tradycyjnie, jak co roku, na dzień poprzedzający rozdanie najważniejszych naród na świecie, przyznawane są Złote Maliny, stanowiące zupełne przeciwieństwo Oscarów. Otrzymują je twórcy najgorszych filmów oraz najsłabsi aktorzy. Zwycięstwo w tym plebiscycie nie świadczy dobrze o danej gwieździe. W tym roku powodów do dumy nie ma m.in. Will Smith i Kim Kardashian.

Bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się film "Movie 43", którzy zgarnął aż 3 Złote Maliny (najgorszy film i scenariusz). Co ciekawe, w kategorii reżyser roku wygrali wszyscy 13 (!) reżyserzy zdobywcy głównej nagrody. Najgorszym aktorem został Jaden Smith , który wraz z Willem Smithem zdobył nagrodę w kategorii "Najgorsza ekranowa ekipa". Aktor otrzymał również statuetkę za najgorszą rolę drugoplanową. Kim Kardashian otrzymała Malinę za rolę w filmie "Zakazane pragnienia". Najgorszą aktorką pierwszoplanową została Tyler Perry. Za najsłabszy remake został uznany film "Jeździec znikąd".

Zwycięzcom chcielibyśmy pogratulować, ale lepiej trzymać kciuki za ich kolejne filmy i role.

