Zosia Ślotała pokazała seksowne ciało w bikini! Stylistka kilka dni temu wyleciała z kraju do Dubaju, gdzie spędzi święta z całą rodziną. Gwiazda już cieszy się wspaniałymi widokami i wysoką temperaturą, a na Instagramie pochwaliła się pierwszymi zdjęciami. Zosia Ślotała pokazała swoje seksowne ciało w bikini. Stylistka ma powody do dumy, ponieważ udało jej się powrócić do figury sprzed ciąży. Wszystko dzięki silnej woli i wytrwałości.

Zosia Ślotała na wakacjach w Dubaju

Gwiazda w białym bikini prezentuje się wspaniale. Wspaniałą sylwetkę zawdzięcza nie tylko sobie, ale też dwóm najpopularniejszym trenerkom w kraju, czyli Ewie Chodakowskiej i Ani Lewandowskiej. Zosia Ślotała zaczęła swoją przygodę z fitnessem w studiu Ewy, do którego uczęszcza regularnie. Niedawno z kolei wyjechała na obóz treningowy z Anią, na którym wiele się nauczyła i z pewnością wdroży zdobytą wiedzę w swoje życie. Nie minęło dużo czasu, a Zosia już trenowała na obozie z Chodakowską. Zatem jak widać, stylistka wszystko zawdzięcza ciężkiej pracy. Efekty robią wrażenie?

Zosia Ślotała na wakacjach w bikini

Zosia Ślotała poleciała do Dubaju

Zosia Ślotała przed zajściem w ciążę