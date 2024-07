1 z 7

Zofia Ślotała po rozstaniu z Borysem Szycem kontynuuje swoją przygodę z show-biznesem, ale już jako singielka. Efekty pracy nad wizerunkiem są coraz bardziej widoczne. Oprócz występów w programach śniadaniowych i stylizowania zaprzyjaźnionych gwiazd, celebrytką zainteresowała się marka LG. Ślotała pojawiła się na wczorajszej konferencji prasowej smartfona LG G Flex.

Ubrana w białą dopasowaną sukienkę z baskinką i złote szpilki z Zary pozowała z dużych rozmiarów telefonem komórkowym. Nowy model LG wywarł na Zofii tak duże wrażenie, że nawet pozując do zdjęć nie mogła wyjść z podziwu. Według oficjalnych informacji, wymiary smartfona to 17 na 8 cm, a koszt to ok. 3 tysięcy złotych.

Chcielibyście takich rozmiarów telefon?

