Powrót do wytrawnego looku lat 90.

Versace jesienią 2013 stawia na rockowo-glamourowy look w sprzed kilku dekad. Żółty w połączeniu z czernią nadaje obu kolorom nowego wydźwięku. Wyrafinowane futra w tym miksie to kwintesencja drapieżności. A do tego mocna czerwień...mieszanka wybuchowa! Zresztą jak co sezon Donatella Versace pokazuje na co ją stać.

Dwie diwy

Marka do swojej najnowszej kampanii zaangażowała ikonę mody Kate Moss i jej młodszą koleżankę ze Skandynawii Saskię de Brauw. W momencie gdy Kate Moss prezentuje kolekcję Versace w iście glamourowym stylu, to Saskia de Brauw lansuje je w bardziej niechlujnym, rockowym stylu. Kochamy obie panie, ale chyba najbardziej kochamy ciuchy Versace. Ten kontrolowany kicz jest po prostu boski.

Zobaczcie pierwsze zdjęcia kampanii Versace jesień 2013: