Specjalnie dla czytelników Fleszstyle.pl, Justyna Kościuk, PR manager marki Tatuum opowiada o najświeższych trendach marki Tatuum. W tym sezonie marka stawia na klasykę, koszulę w kratę i stonowane kolory od granatów aż po niebieskości.

Ale to nie wszystko, w sklepach Tatuum znajdziecie również sportowe koszule i T-shirty z zabawnymi nadrukami. Materialowe spodnie, męskie marynarki i wszystko to co facet potrzebuje na nowy sezon.

Zobaczcie nasz materiał wideo i dowiedzcie się co znajdziecie w sklepach marki już niedługo: