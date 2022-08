Andrzej Piaseczny w najnowszym wywiadzie odpowiedział na pytanie o swój coming out i zdradził, czy po szczerym wyznaniu musiał zmierzyć się z falą hejtu. Artysta w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" zdradził, dlaczego właśnie teraz zdecydował się opowiedzieć o swojej orientacji seksualnej. Dziennikarka zapytała go wprost, czy nie zrobił tego, żeby promować swoją najnowszą płytę. Sprawdźcie, co powiedział Andrzej Piaseczny! Andrzej Piaseczny szczerze o swoim coming oucie Od kilku dni o Andrzeju Piasecznym jest naprawdę głośno. Artysta nie tylko wydał swoją najnowszą płytę "50/50", ale również dokonał coming outu przyznając, że piosenka "Miłość" w której śpiewa o miłości do mężczyzny, jest piosenką o nim. Teraz Andrzej Piaseczny był gościem w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" i szczerze odpowiedział, dlaczego zdecydował się na coming out i jak zareagowała na to jego rodzina. Monika Olejnik próbowała dowiedzieć się, czy po coming oucie wylał się na niego hejt. bardzo niewielki, to mnie zaskoczyło bardzo mocno- odpowiedział w programie "Monika Olejnik. Otwarcie". Dziennikarka zapytała wprost, czy zdecydował się opowiedzieć o swojej orientacji seksualnej, żeby mieć lepszą promocję płyty. Jak zareagował Andrzej Piaseczny? Jest taka piosenka, więc mówiąc o niej po prostu stało się co się stało, natomiast jeśli przez tego rodzaju promocję, że myśl- nie płyta, nie wydawnictwo- myśl dotrze do tych ludzi, którzy na co dzień przeżywają te problemy, bo my patrzymy na Polskę przez pryzmat Warszawy, Wrocławia, Gdańska, większych miast, ale 80 procent tego kraju to są małe miasteczka i wioski, tam życie wygląda inaczej, tam naprawdę jest tak, że dzieciaki boją się o tym mówić- odpowiedział artysta. Andrzej Piaseczny zdradził...